Актриса фильма "Исчезнувшая" погибла после наезда скутера
Причиной смерти Лизы Бейнс стала черепно-мозговая травма. Артистка чуть менее месяца не дожила до своего 66-летия.
Фото © ТАСС / Victoria Will / Invision / AP
В Нью-Йорке скончалась американская актриса Лиза Бейнс, известная по фильмам "Блондинки в законе", "Стрекоза" и "Исчезнувшая". 4 июня артистку сбил скутерист в Верхнем Вест-Сайде, она получила черепно-мозговую травму, ставшую смертельной. Об этом со ссылкой на её менеджера Дэвида Уильямса сообщает NBC.
"Мы скорбим о трагической смерти Лизы. Она была женщиной с великой силой духа, доброй и щедрой, преданной своей работе", — цитирует телеканал заявление представителя Бейнс.
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Подозреваемый до сих пор не арестован, уточнили журналистам в полиции.
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