Актриса фильма "Исчезнувшая" погибла после наезда скутера

В Нью-Йорке скончалась американская актриса Лиза Бейнс, известная по фильмам "Блондинки в законе", "Стрекоза" и "Исчезнувшая". 4 июня артистку сбил скутерист в Верхнем Вест-Сайде, она получила черепно-мозговую травму, ставшую смертельной. Об этом со ссылкой на её менеджера Дэвида Уильямса сообщает NBC.

"Мы скорбим о трагической смерти Лизы. Она была женщиной с великой силой духа, доброй и щедрой, преданной своей работе", — цитирует телеканал заявление представителя Бейнс.