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Актриса фильма "Исчезнувшая" погибла после наезда скутера

Причиной смерти Лизы Бейнс стала черепно-мозговая травма. Артистка чуть менее месяца не дожила до своего 66-летия.

15 июня, 12:10
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Victoria Will / Invision / AP</p>

Фото © ТАСС / Victoria Will / Invision / AP

В Нью-Йорке скончалась американская актриса Лиза Бейнс, известная по фильмам "Блондинки в законе", "Стрекоза" и "Исчезнувшая". 4 июня артистку сбил скутерист в Верхнем Вест-Сайде, она получила черепно-мозговую травму, ставшую смертельной. Об этом со ссылкой на её менеджера Дэвида Уильямса сообщает NBC.

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"Мы скорбим о трагической смерти Лизы. Она была женщиной с великой силой духа, доброй и щедрой, преданной своей работе", — цитирует телеканал заявление представителя Бейнс.

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Подозреваемый до сих пор не арестован, уточнили журналистам в полиции.

Ранее сообщалось, что после неудачного падения с электросамоката в больницу в тяжёлом состоянии попал мэр Кисловодска. 51-летний Александр Курбатов до сих пор находится в искусственной коме, градоначальника доставили на лечение в Москву.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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