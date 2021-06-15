Таюрская выложила настолько откровенные фото без одежды, что фанаты посоветовали ей идти в порно
Недавно коллеги по группе Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перестали скрывать свой роман, который явно пошёл девушке на пользу. Певица расцвела, окончательно привела фигуру в порядок, а откровенные фотосессии, похоже, стали её излюбленным жанром.
Софья поделилась в "Инстаграме" новыми пикантными кадрами, на которых она позировала, повернувшись спиной к камере. И если на втором фото девушка ещё скрыла пышный бюст под одеждой, то на первом настолько отбросила стеснение, что предстала полностью обнажённой.
Новая возлюбленная Ильича распустила длинные волосы, сделала "хищный" маникюр с длинными ногтями и дополнила образ серьгами, кольцом и браслетом. Тонкая талия, округлые бёдра — не возникает сомнений, что звезда с лёгкостью может очаровать любого мужчину. Сама же она призвала всех женщин принять участие в подобных съёмках.
Рекомендую каждой женщине попробовать такую съёмку, это кайф 🥰
Многие поклонники с большим энтузиазмом восприняли жаркие кадры певицы. Они писали, что исполнительница прекрасно выглядит, а фотосессия вышла непошлой. Однако другие пользователи оказались не столь благосклонны, заявив, что такими темпами Софье можно будет сразу сниматься в фильмах для взрослых.
Эстетично и элегантно🔥 Нет пошлости и вульгарности. Очень женственно 😍
Ты роскошная😍😎💜💜💜💜💜
Не у каждой женщины есть такое тело😭
Что за разврат
Да ладно, что ты всё вокруг да около, гоу в порнуху!!!
Недавно Илья Прусикин рассказал в подкасте у своего приятеля Данилы Поперечного, как начался их с Софьей роман. По словам певца, всё случилось внезапно и обошлось без романтики. Коллеги долгое время дружили, а потом переспали и поняли, что это любовь.
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