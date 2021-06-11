Популярный 28-летний рэпер Давид Манукян, известный многим как Дава, не так давно стал ведущим "Дома-2", заменив на этом месте свою бывшую девушку — Ольгу Бузову. Сперва к этому назначению все отнеслись скептически, но затем участники шоу отметили, что парень весьма способен и неконфликтен. Однако мирное время продлилось недолго.

Видео © YouTube / "Дом-2"

В последнем выпуске телестройки у Давы возник конфликт с одной из участниц — Кристиной Лясковец. Она приехала, чтобы построить любовь с Глебом Малмыгиным. Раньше пара общалась только по телефону, а сейчас начала узнавать друг друга, но насчёт своих чувств девушка ещё не уверена.

Он мне нравится. Что вы ещё от меня хотите услышать?! Что мне нужно сказать?! Вы объясните — и я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока Кристина Лясковец

Фото © Instagram / dava_m

Это возмутило рэпера, который не смог добиться от Кристины чёткого ответа. Он стал нападать на неё, обвиняя в том, что их с Глебом ситуация очень странная и ненормальная.

Какой тогда смысл находиться здесь? Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне Дава

Фото © Instagram / dava_m