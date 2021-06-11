"Пришла выпендриваться?": Дава сорвался прямо на лобном месте "Дома-2", когда ему начала перечить участница
Рэпер только недавно стал ведущим известной телестройки, но уже успел угодить в свой первый конфликт.
Фото © YouTube / "Дом-2"
Популярный 28-летний рэпер Давид Манукян, известный многим как Дава, не так давно стал ведущим "Дома-2", заменив на этом месте свою бывшую девушку — Ольгу Бузову. Сперва к этому назначению все отнеслись скептически, но затем участники шоу отметили, что парень весьма способен и неконфликтен. Однако мирное время продлилось недолго.
Видео © YouTube / "Дом-2"
В последнем выпуске телестройки у Давы возник конфликт с одной из участниц — Кристиной Лясковец. Она приехала, чтобы построить любовь с Глебом Малмыгиным. Раньше пара общалась только по телефону, а сейчас начала узнавать друг друга, но насчёт своих чувств девушка ещё не уверена.
Он мне нравится. Что вы ещё от меня хотите услышать?! Что мне нужно сказать?! Вы объясните — и я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока
Это возмутило рэпера, который не смог добиться от Кристины чёткого ответа. Он стал нападать на неё, обвиняя в том, что их с Глебом ситуация очень странная и ненормальная.
Какой тогда смысл находиться здесь? Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне
Однако долго задерживаться на разносе Кристины он не стал и продолжил разбирать отношения других пар, собравшихся на лобном месте. Любопытно, что до этого за Давой таких вспышек гнева не наблюдалось. Даже во время конфликтных ситуаций он всегда сохранял спокойствие, но в этот раз, видимо, что-то пошло не так. Вероятно, сказывается стресс от скандала, который устроила вокруг него и Филиппа Киркорова экс-продюсер Лободы после их эпатажного появления на Премии Муз-ТВ.
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