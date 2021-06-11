Карпович разделась до бикини, но фанаты серьёзно испугались за её жизнь, увидев на фото одни кости
Девушка хотела похвастаться фигурой, но лишь напугала поклонников, для которых её худоба стала признаком болезни.
35-летняя звезда "Папиных дочек" отправилась отдыхать на Мальдивы и по традиции поделилась с поклонниками в "Инстаграме" снимками в бикини. Актриса позировала на фоне бескрайнего неба и лазурного моря, выбрав для съёмки комплект красного цвета.
Мирослава добавила загадочности и оставила место для фантазии, сделав снимки издалека и стоя напротив солнца. Однако даже этого поклонникам хватило, чтобы всерьёз испугаться за здоровье актрисы.
Пользователей поразило, что и без того стройная артистка стала ещё худее. Казалось, у девушки совсем не осталось жировой прослойки, из-за чего фанаты заподозрили её в анорексии. Их опасения усиливали и снимки, которые звезда выложила несколько дней назад. На одном из них она повернулась к камере голой спиной, демонстрируя выступающий позвоночник.
Жесть фигура😲
Болезненный вид
Сплошные кости
Аккуратнее, Мирослава, так и до анорексии недалеко...
Однако в личной жизни Мирославы, похоже, всё гладко. Недавно Павел Прилучный, который развёлся с актрисой Агатой Муцениеце, впервые высказался об их романе, назвав Карпович "потрясающей девчонкой" и "человеком чистейшей души". Актёр заявил, что его дети просто обожают Мирославу. При этом ранее звезде "Папиных дочек" пришлось отбиваться от обрушившихся на неё критиков, которые называли её разлучницей.
WOW-stars
Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться
сегодня в 09:58
С премьеры "Лары Крофт" прошло уже 20 лет, и по главным героям это сразу заметно
сегодня в 07:55
Седокова надела на себя верёвки вместо бикини, и от такого зрелища у фанатов на миг замерло сердце
сегодня в 07:12
Комментариев: 0