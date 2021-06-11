Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться

Актриса Нелли Уварова полюбилась зрителям и прославилась на всю страну благодаря роли в сериале "Не родись красивой" 2005–2006 гг. Сейчас актрисе 41 год, она не ведёт соцсети и редко появляется на публике.