Пушкарёва из "Не родись красивой" пришла на шоу, и фанаты не верят, что человек может так измениться
Актриса Нелли Уварова полюбилась зрителям и прославилась на всю страну благодаря роли в сериале "Не родись красивой" 2005–2006 гг. Сейчас актрисе 41 год, она не ведёт соцсети и редко появляется на публике.
Фото © VK / "Не родись красивой" | Группа поклонников сериала
Артистка посетила шоу "Вечерний Ургант" вместе с режиссёром Алексеем Бородиным и актёром Денисом Шведовым. Фото ведущего и его гостей появилось в инстаграме передачи, и поклонники не смогли сдержать удивления.
Фото © Instagram / vecherniy_urgant
Фанаты, запомнившие Нелли по роли Кати Пушкарёвой — худенькой невзрачной девушки с тёмными волосами и в очках, увидели перед собой совсем другой образ. Перед ними предстала яркая блондинка с короткой стрижкой и пышными формами. На Нелли было длинное зелёное платье, поверх которого она надела светлую рубашку, но даже так нельзя было не заметить изменившуюся фигуру звезды.
Фото © Instagram / vecherniy_urgant, VK / "Не родись красивой" | Группа поклонников сериала
Поклонники принялись высказывать свои эмоции в комментариях, разделившись на два лагеря. Одни восхищались внешностью любимицы. "Нелли Уварова бесподобна, восхитительна, свежа и прекрасна !!!!😍😍😍👏👏", — писали они. Другие, наоборот, подвергли артистку критике за потерю стройности. Но объединяло всех юзеров то, что они сначала просто не смогли узнать в блондинке звезду сериала "Не родись красивой".
Мда, изменилась сильно Уварова (даже после "Последнего министра")
Уварова поправилась, не узнать
Фото © Facebook / "Нелли Уварова": Неофициальное сообщество
Катя Пушкарёва уже не та
Я думала, бабушка какая-то, а это Катя Пушкарёва😢
После "Не родись красивой" у Нелли больше не было настолько головокружительных ролей. Однако она продолжает сниматься в кино. Также актриса с 2001 года служит в РАМТ и растит двоих детей вместе с мужем — актёром Александром Гришиным. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
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