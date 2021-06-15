Юная блогерша нарвалась на хейт из-за желания "запретить украинский язык"

Украинская блогерша нарвалась на хейт из-за желания "запретить украинский язык". Видео © Instagram / kaleganovaa

18-летняя жительница Киевской области опубликовала в "Инстаграме" посты с призывом запретить украинский язык. Она нарвалась на большое количество оскорблений и угроз в свой адрес и в сторону семьи. На публикацию обратили внимание местные СМИ.

Всё началось с поста студентки журфака, которая оставила матерную подпись о том, что она бы запретила украинский язык. В комментарии пришли активные граждане, начавшие критиковать девушку и писать ей сообщения с угрозами. В ответ она объяснила свои слова тем, что имеет русские корни и даже фамилия у неё не украинская.

"В любом случае я остаюсь при мысли, что украинский язык мне не импонирует, я буду говорить по-русски. За это меня никто не имеет права унижать, угрожать. Вы мне ничего за это не можете сделать. Только писать мне и говорить, какая я тварь", — заявила она.

Однако ей всё же пришлось извиниться перед теми украинцами, которые "топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочего".

Украинские СМИ связались с директором школы, где училась блогерша, и та охарактеризовала девушку как "недисциплинированную, агрессивную, конфликтную".