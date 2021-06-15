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В Алтайском крае пенсионерка смастерила кисть из швабры и покрасила зебру на перекрёстке

Женщина посетовала, что разметку пришлось наносить наобум, ведь трафарета у неё нет. Некоторые местные жители удивились тому, что бабушке пришлось подменять коммунальщиков.

15 июня, 15:48

Фото © LIFE

В Алтайском крае пенсионерка покрасила зебру на переходе. Видео © LIFE

В Бийске Алтайского края 69-летняя Надежда Небогатова самостоятельно покрасила стёртую разметку на одном из пешеходных переходов города, вызвав шквал обсуждений в соцсетях. Лайф пообщался с женщиной и местными жителями.

"Сначала тряпочкой красила, а потом перчаткой. Я хотела привязать к палке. А потом я её не стала искать. Я крашу водоэмульсионной краской", — объяснила пенсионерка.

Женщина собрала всю ту краску, что была у неё дома, и приступила к обновлению разметки. В соцсетях не все были довольны её инициативностью. По мнению некоторых жителей Бийска, такими делами должны заниматься представители администрации, а не пенсионерка. Другие в свою очередь довольны тем, как Небогатова облагораживает город.

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Сама пенсионерка, смеясь, заявляет, что у неё полно энтузиазма. Небогатова бы все переходы обновила, если бы ей позволили это сделать.

"Если бы дали кисточку и эмульсионную краску, я бы все перекрёстки перекрасила", — заметила Надежда.

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Ранее Лайф рассказывал о художнице-пенсионерке из Смоленска, которая вынуждена спать под полиэтиленом из-за протекающей крыши дома. Добиться капитального ремонта 83-летней женщине помогли общественники.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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