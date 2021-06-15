В Рязани задержали главврача больницы после смертельного пожара в красной зоне

В Рязани правоохранители задержали Людмилу Сорокину, главного врача больницы имени Семашко, где произошёл пожар. Сегодня число жертв возгорания увеличилось до четырёх. Как писал Лайф, одна из пострадавших умерла в больнице.

"Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете", — подтвердила Сорокина в беседе с ТАСС информацию о своём задержании.

Добавим, что одной из медсестёр, которая получила ожоги первой и второй степени, провели первую операцию в московском ожоговом центре имени Вишневского, состояние оценивается как удовлетворительное. Две её коллеги выписаны и проходят лечение на дому, а ещё двое пострадавших переведены в профильное отделение горбольницы № 11.