В Рязани задержали главврача больницы после смертельного пожара в красной зоне
Жертвами происшествия стали четыре человека, ещё семь пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В Рязани правоохранители задержали Людмилу Сорокину, главного врача больницы имени Семашко, где произошёл пожар. Сегодня число жертв возгорания увеличилось до четырёх. Как писал Лайф, одна из пострадавших умерла в больнице.
"Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете", — подтвердила Сорокина в беседе с ТАСС информацию о своём задержании.
В кадре — охваченная огнём медсестра: Момент начала пожара в красной зоне рязанской больницы попал на видео
Добавим, что одной из медсестёр, которая получила ожоги первой и второй степени, провели первую операцию в московском ожоговом центре имени Вишневского, состояние оценивается как удовлетворительное. Две её коллеги выписаны и проходят лечение на дому, а ещё двое пострадавших переведены в профильное отделение горбольницы № 11.
Напомним, в ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. 15 июня стало известно о смерти одной из пострадавших.
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