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В Башкирии школьники закидали камнями подростка-инвалида

Парень катался на качелях, когда попал в поле зрения хулиганов. В определённый момент он захотел наказать своих обидчиков, но те убежали.

15 июня, 15:19

В Башкирии двое мальчиков закидали камнями подростка-инвалида. Видео © Телеканал "360"

В городе Салавате в Башкирии двое мальчиков решили поиздеваться над подростком-инвалидом и начали бросать в него камни, когда он катался на качелях на детской площадке. Происходящее снял на камеру один из жильцов дома, видео публикует телеканал "360".

Инцидент произошёл во дворе одного из домов в квартале № 94. На кадрах можно увидеть, как два мальчика сначала разговаривают с подростком, а затем начинают бросать в него камни. Устав от издевательств, несовершеннолетний попытался наказать своих обидчиков, но те сначала забрались на горку, а затем убежали.

Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

Отмечается, что полицейским уже удалось найти детей, которые кидались камнями. Стражи порядка связались с их родителями. Хулиганам девять и восемь лет. Проводится проверка, по результатам которой материалы направят в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее Лайф рассказывал, что в Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП. Авария произошла поздним вечером 13 июня. Четверо участников дорожного происшествия с травмами были доставлены в больницу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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