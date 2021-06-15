В Башкирии школьники закидали камнями подростка-инвалида

В Башкирии двое мальчиков закидали камнями подростка-инвалида. Видео © Телеканал "360"

В городе Салавате в Башкирии двое мальчиков решили поиздеваться над подростком-инвалидом и начали бросать в него камни, когда он катался на качелях на детской площадке. Происходящее снял на камеру один из жильцов дома, видео публикует телеканал "360".

Инцидент произошёл во дворе одного из домов в квартале № 94. На кадрах можно увидеть, как два мальчика сначала разговаривают с подростком, а затем начинают бросать в него камни. Устав от издевательств, несовершеннолетний попытался наказать своих обидчиков, но те сначала забрались на горку, а затем убежали.

Отмечается, что полицейским уже удалось найти детей, которые кидались камнями. Стражи порядка связались с их родителями. Хулиганам девять и восемь лет. Проводится проверка, по результатам которой материалы направят в Комиссию по делам несовершеннолетних.