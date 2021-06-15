В Польше приняли резолюцию против реализации "Северного потока – 2"
Кроме того, парламентарии призвали США усилить санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода. Как отмечается в документе, такое решение было вынесено в знак солидарности со странами Центральной Европы.
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Нижняя палата Парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против газопровода "Северный поток – 2". В документе политики призвали Евросоюз и партнёров по НАТО отказаться от любого вида поддержки строительства данного проекта.
"Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе прежде всего ФРГ, отказаться от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток – 2", — передаёт РИА "Новости" текст документа.
Польские депутаты также призвали США как партнёра Североатлантического альянса усилить санкции против организаций, участвующих в строительстве "Северного потока – 2".
Ранее сенатор Владимир Джабаров пояснил, почему пуск "Северного потока – 2" станет большим ударом для Польши. Член Совфеда также упрекнул Варшаву в борьбе с "российской угрозой" ради своих экономических интересов.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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