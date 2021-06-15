В Польше приняли резолюцию против реализации "Северного потока – 2"

Нижняя палата Парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против газопровода "Северный поток – 2". В документе политики призвали Евросоюз и партнёров по НАТО отказаться от любого вида поддержки строительства данного проекта.

"Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе прежде всего ФРГ, отказаться от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток – 2", — передаёт РИА "Новости" текст документа.

Польские депутаты также призвали США как партнёра Североатлантического альянса усилить санкции против организаций, участвующих в строительстве "Северного потока – 2".