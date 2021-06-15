В Москве упавшее дерево сломало лавку и чуть не убило сидевшую на ней 70-летнюю бабушку
Пожилая женщина гуляла на площадке с шестилетним внуком. Мальчик не пострадал, а его бабушку отправили в реанимацию с подозрением на перелом позвоночника.
Фото © LIFE
Во дворе одного из жилых домов в Москве дерево упало на 70-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина осталась жива, её госпитализировали. Об этом Лайфу сообщил источник.
Как нам стало известно, бабушка гуляла со своим шестилетним внуком на детской площадке около дома на улице Свободы. Она сидела на скамейке и наблюдала за ребёнком. В какой-то момент стоявшее поблизости дерево обломилось почти у самого основания — и ствол упал прямо на лавочку с пенсионеркой. Как можно увидеть на фото, оказавшихся в распоряжении Лайфа, от сильного удара лавочка даже развалилась пополам.
По информации источника Лайфа, пожилая женщина выжила. С подозрением на перелом позвоночника и ключицы её экстренно доставили в реанимацию 67-й Городской клинической больницы имени Ворохобова. Вместе с тем маленького внука пенсионерки отвёл домой родственник.
Ранее мы сообщали, что пенсионер умер в Керчи из-за неработающего лифта. В ситуации начали разбираться Следственный комитет РФ и прокуратура. Вопросы есть к тем, кто отвечает за работу подъёмника.
Комментариев: 0