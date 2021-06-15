В Москве упавшее дерево сломало лавку и чуть не убило сидевшую на ней 70-летнюю бабушку

Пожилая женщина гуляла на площадке с шестилетним внуком. Мальчик не пострадал, а его бабушку отправили в реанимацию с подозрением на перелом позвоночника.