Захарова упрекнула НАТО в обмане мирового сообщества

НАТО обмануло мировое сообщество, которое надеялось на мир без противостояний и блоков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос американского журналиста телеканала NBC президенту РФ Владимиру Путину об обещаниях альянса не расширяться на Восток.

"В НАТО обманули всё международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты, — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения друг друга", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Западные лидеры неоднократно уверяли, что Североатлантический альянс не планирует усиливать влияние на Востоке, подчеркнула Захарова. Представитель российского МИД напомнила о соответствующих заявлениях в 1990-х от экс-главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера и экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, которые пообещали президенту СССР Михаилу Горбачёву, что расширения военного блока на Восток не будет.

"Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" — отметила Захарова.

Вместе с тем представитель МИД выразила недоумение по поводу того, что альянс приближает свою инфраструктуру к российской границе, а также создаёт центры вооружения в Европе. По её словам, такие действия только усугубляют обстановку на континенте.