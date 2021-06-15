Дело о пожаре на новосибирской АЗС передано в центральный аппарат СК
В результате ЧП пострадало 33 человека, в том числе двое детей. Несколько раненых находятся в реанимации.
Глава СКР Александр Бастрыкин заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего 14 июня на газовой АЗС в Новосибирске. Глава ведомства принял решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.
Как уточняется на сайте СК, это поспособствует проведению наиболее тщательного и объективного расследования и установлению всех обстоятельств случившегося.
Напомним, на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В результате ЧП пострадало 33 человека, в том числе двое детей. СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АГЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.
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