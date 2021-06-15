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Дело о пожаре на новосибирской АЗС передано в центральный аппарат СК

В результате ЧП пострадало 33 человека, в том числе двое детей. Несколько раненых находятся в реанимации.

15 июня, 14:54
<p>Фото © <a href="https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4487820" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Новосибирской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Глава СКР Александр Бастрыкин заслушал доклад исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего 14 июня на газовой АЗС в Новосибирске. Глава ведомства принял решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.

Как уточняется на сайте СК, это поспособствует проведению наиболее тщательного и объективного расследования и установлению всех обстоятельств случившегося.

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Напомним, на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В результате ЧП пострадало 33 человека, в том числе двое детей. СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АГЗС, полностью обрушены. Относительно целыми остались лишь металлические части конструкций, они покрыты копотью и гарью.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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