Для работ на российских стройках могут привлечь до 180 тысяч заключённых
Однако не всех осуждённых допустят до такого труда. И только на те площадки, где наблюдается дефицит рабочей силы. Речь идёт, в частности, о Восточном полигоне, БАМе и Транссибирской магистрали.
Фото © ТАСС / Юрий Тутов
Для работ на строительных площадках в России потенциально могут привлечь около 180 тысяч заключённых. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В стране находится 180 тысяч заключённых, которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. 180 тысяч рабочих рук — это довольно много, и даже если 20–30% из них мобилизуем, то это уже неплохо", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Хуснуллин отметил, что подобный опыт уже испробован в ряде регионов — там заключённые привлекаются для работ на стройках и получают за это зарплату. Вице-премьер подчеркнул, что осуждённый добровольно принимает решение, будет ли он трудиться на строительных площадках.
"Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены к работам", — добавил Хуснуллин.
Он также подчеркнул, что привлекать таких трудяг будут на те проекты, где наблюдается дефицит рабочей силы. В качестве примера он привёл Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, а также Восточный полигон. Кроме того, возможны варианты со строительством дорог, однако Хуснуллин не уточнил, в каких именно регионах.
Как ранее писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников на Координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых, достойных условиях" и даже получать зарплату. Позже сообщалось, что в июне текущего года порядка 600 заключённых привлекут на строительные работы на Байкало-Амурской магистрали.
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