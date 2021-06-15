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Для работ на российских стройках могут привлечь до 180 тысяч заключённых

Однако не всех осуждённых допустят до такого труда. И только на те площадки, где наблюдается дефицит рабочей силы. Речь идёт, в частности, о Восточном полигоне, БАМе и Транссибирской магистрали.

15 июня, 14:36
<p>Фото © ТАСС / Юрий Тутов</p>

Фото © ТАСС / Юрий Тутов

Для работ на строительных площадках в России потенциально могут привлечь около 180 тысяч заключённых. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В стране находится 180 тысяч заключённых, которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. 180 тысяч рабочих рук — это довольно много, и даже если 20–30% из них мобилизуем, то это уже неплохо", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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Хуснуллин отметил, что подобный опыт уже испробован в ряде регионов — там заключённые привлекаются для работ на стройках и получают за это зарплату. Вице-премьер подчеркнул, что осуждённый добровольно принимает решение, будет ли он трудиться на строительных площадках.

"Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены к работам", — добавил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что привлекать таких трудяг будут на те проекты, где наблюдается дефицит рабочей силы. В качестве примера он привёл Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, а также Восточный полигон. Кроме того, возможны варианты со строительством дорог, однако Хуснуллин не уточнил, в каких именно регионах.

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Как ранее писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников на Координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых, достойных условиях" и даже получать зарплату. Позже сообщалось, что в июне текущего года порядка 600 заключённых привлекут на строительные работы на Байкало-Амурской магистрали.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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