Мишустин заявил, что программа развития Северного Кавказа не принесла ощутимых результатов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа является низкой.

"Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне", — констатировал Мишустин на совещании с членами правительственной Комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

По словам премьер-министра, в регионе отстают от общероссийских основные экономические показатели развития. В частности, это касается ВРП на душу населения и инвестиций в капитал. Также Мишустин подчеркнул, что существующие механизмы поддержки инвестпроектов в этом регионе себя не оправдали.

"Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек", — объяснил глава кабмина.