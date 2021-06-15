"За первые 10 туров надо уходить в отрыв": Жена владельца "Спартака" назвала нормальным календарь нового сезона РПЛ
Напомним, красно-белым предстоит начинать чемпионат непростым выездным поединком против казанского "Рубина".
Фото © ФК "Спартак"
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в своём телеграм-канале прокомментировала новость о появлении календаря нового сезона РПЛ.
"Нормальный календарь. За первые десять туров надо уходить в отрыв. P. S. У меня контры со спортивным департаментом, а команду я очень люблю. И она у нас вполне боеспособная", — написала Салихова.
Напомним, серебряный призёр РПЛ новый для себя сезон начнёт непростым выездным матчем против казанского "Рубина".
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