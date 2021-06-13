В российском клубном футболе наступила славная пора: команды закончили сезон, анонсируют сборы и работают на трансферном рынке. Однако всё это померкло на фоне новости о том, что жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова завела свой телеграм-канал. И сразу пошло бурление. Пока все думали, что же такое она будет публиковать и рассказывать, бывшая модель Playboy начала активно и много писать про красно-белых, не забывая устраивать разносы самым разным персонам.

Для тех, кто забыл, мы напомним, что Салихова в начале мая вошла в совет директоров "Спартака". К тому моменту только ленивый не говорил о её достаточно большом влиянии на дела клуба, а тут раз — и всё официально. Но Салихова решила надолго не задерживаться и через две с лишним недели объявила, что оставляет это дело. Поводом послужило её несогласие по целому ряду вопросов, а ключевой причиной — фигура нового главного тренера.

"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и в оперативном управлении клубом", — заявляла тогда Зарема Салихова.

Всем тут же стало ясно, что в красно-белом море что-то явно пошло не так. На одном этом объявлении модель Playboy не остановилась и начала дальше активно критиковать руководство "Спартака". В итоге всё дошло до собственного телеграм-канала с достаточно ироничной ссылкой @zaremaplayboy. Первый пост она посвятила сексизму в футболе.

— Проблема сексизма является продуктом общества, в котором мы живём, а не проблемой, присущей лишь футболу. Сексизм хуже, чем расизм. Наше общество привыкло хейтить, — писала Салихова.

Тут многим могло показаться, что канал будет не про то. Салихова просто поделится какими-то историями, наблюдениями и чем-то в этом роде. Однако вся жара пошла в комментариях к постам "царицы" (именно так её называют поклонники "Спартака"). Подписчики закидали её самыми разными вопросами, досталось даже главному тренеру нашей сборной Станиславу Черчесову.

— Есть ли риск, что в случае неуспехов Руя Витории в "Спартаке" следующим кандидатом на пост тренера может оказаться Станислав Черчесов? — спрашивали жену Федуна.

Только через мой труп Зарема Салихова Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна

Ценителей футбола может порадовать, что Салихова уверенно отвечает на самые разные вопросы. К примеру, её любимая тренерская школа — немецкая, но в фаворитах у неё Унаи Эмери. Тот самый, которого принято величать в нашей стране тренеришкой по примеру Артёма Дзюбы. А вот в "Спартак", по её мнению, идеально бы подошёл Леонид Слуцкий. И это она поняла после диалога с ним перед матчем красно-белых с самарскими "Крыльями", наставником которых тогда был именно Слуцкий.

— Сразу после этого матча я сказала ЛА (Леониду Арнольдовичу Федуну. — Прим. Лайфа): "Кажется, я знаю, кто бы идеально подошёл "Спартаку" как тренер. Харизма, профессионализм, лёгкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях". Но кто же будет слушать девчонку, — написала Салихова.

Сильнее же всего досталось бывшему гендиректору народной команды Шамилю Газизову. Салихова не стала подбирать слова, назвав его вместе с членами его команды аферистами, а в комментариях добавилась характеристика "эффективный управленец". К слову, происходит всё это в свете судебного иска Газизова к "Спартаку". Речь идёт о взыскании выходного пособия в размере почти 400 миллионов рублей. При этом первый платёж, который составляет четвёртую часть от суммы, уже был выплачен.

Любопытна и история про то, как, будучи в Монако, Салихова увидела крутого 16-летнего паренька, который оказался футболистом. Звали его Киллиан Мбаппе. Да-да, тот самый, о котором теперь мечтают все мировые гранды, а его ценник уверенно перевалил за отметку в 150 миллионов евро.

— Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: "Дорого", — написала Салихова.

Но не "Спартаком" единым. Салихова прошлась и по главному спортивному телеканалу страны — "Матч ТВ" — и его руководительнице Тине Канделаки, которая пару лет назад перепутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.

Фото © Telegram / Zarema

"На "Матч ТВ" им самим можно всё, даже путать футболистов и носить чёрные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги", — потроллила Канделаки Салихова.

Впрочем, жена Леонида Федуна не только комментировала и троллила всё, что считает нужным. Немало внимания она решила уделить и грамматике. И всё для того, чтобы через год болельщики "Спартака" стали самыми грамотными и были бы готовы к "Тотальному диктанту".

Естественно, что её посты и ответы в комментариях не могли остаться незамеченными. Труды Заремы Салиховой оценил бывший футболист сборной России Роман Широков.

"Судя по тому, что говорит, в футболе она разбирается лучше, чем процентов 80 мужского населения <...> В чём из сказанного Зарема не права? Пока во всём права. Может быть, какие-то моменты на публику выносить не стоит. Пока она бьёт без промаха. Удивительно другое: если она так хорошо разбирается, зачем им спортивный директор? Занялась бы. Почему не занимается? Есть дети, которым надо уделить внимание", — процитировал Широкова "РБ-Спорт".