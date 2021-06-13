Разносит Канделаки и даёт инсайды: Как модель Playboy стала разбираться в футболе лучше мужчин
Долгое время её персона была настоящей загадкой для всех, но теперь она разрывает Сеть своими хлёсткими комментариями на самые разные темы. Будем честны, перед ней остаётся только снять шляпу.
Фото © VK / Zarema Salikhova
В российском клубном футболе наступила славная пора: команды закончили сезон, анонсируют сборы и работают на трансферном рынке. Однако всё это померкло на фоне новости о том, что жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова завела свой телеграм-канал. И сразу пошло бурление. Пока все думали, что же такое она будет публиковать и рассказывать, бывшая модель Playboy начала активно и много писать про красно-белых, не забывая устраивать разносы самым разным персонам.
Для тех, кто забыл, мы напомним, что Салихова в начале мая вошла в совет директоров "Спартака". К тому моменту только ленивый не говорил о её достаточно большом влиянии на дела клуба, а тут раз — и всё официально. Но Салихова решила надолго не задерживаться и через две с лишним недели объявила, что оставляет это дело. Поводом послужило её несогласие по целому ряду вопросов, а ключевой причиной — фигура нового главного тренера.
"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и в оперативном управлении клубом", — заявляла тогда Зарема Салихова.
Всем тут же стало ясно, что в красно-белом море что-то явно пошло не так. На одном этом объявлении модель Playboy не остановилась и начала дальше активно критиковать руководство "Спартака". В итоге всё дошло до собственного телеграм-канала с достаточно ироничной ссылкой @zaremaplayboy. Первый пост она посвятила сексизму в футболе.
— Проблема сексизма является продуктом общества, в котором мы живём, а не проблемой, присущей лишь футболу. Сексизм хуже, чем расизм. Наше общество привыкло хейтить, — писала Салихова.
Тут многим могло показаться, что канал будет не про то. Салихова просто поделится какими-то историями, наблюдениями и чем-то в этом роде. Однако вся жара пошла в комментариях к постам "царицы" (именно так её называют поклонники "Спартака"). Подписчики закидали её самыми разными вопросами, досталось даже главному тренеру нашей сборной Станиславу Черчесову.
— Есть ли риск, что в случае неуспехов Руя Витории в "Спартаке" следующим кандидатом на пост тренера может оказаться Станислав Черчесов? — спрашивали жену Федуна.
Только через мой труп
Ценителей футбола может порадовать, что Салихова уверенно отвечает на самые разные вопросы. К примеру, её любимая тренерская школа — немецкая, но в фаворитах у неё Унаи Эмери. Тот самый, которого принято величать в нашей стране тренеришкой по примеру Артёма Дзюбы. А вот в "Спартак", по её мнению, идеально бы подошёл Леонид Слуцкий. И это она поняла после диалога с ним перед матчем красно-белых с самарскими "Крыльями", наставником которых тогда был именно Слуцкий.
— Сразу после этого матча я сказала ЛА (Леониду Арнольдовичу Федуну. — Прим. Лайфа): "Кажется, я знаю, кто бы идеально подошёл "Спартаку" как тренер. Харизма, профессионализм, лёгкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях". Но кто же будет слушать девчонку, — написала Салихова.
Сильнее же всего досталось бывшему гендиректору народной команды Шамилю Газизову. Салихова не стала подбирать слова, назвав его вместе с членами его команды аферистами, а в комментариях добавилась характеристика "эффективный управленец". К слову, происходит всё это в свете судебного иска Газизова к "Спартаку". Речь идёт о взыскании выходного пособия в размере почти 400 миллионов рублей. При этом первый платёж, который составляет четвёртую часть от суммы, уже был выплачен.
Любопытна и история про то, как, будучи в Монако, Салихова увидела крутого 16-летнего паренька, который оказался футболистом. Звали его Киллиан Мбаппе. Да-да, тот самый, о котором теперь мечтают все мировые гранды, а его ценник уверенно перевалил за отметку в 150 миллионов евро.
— Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: "Дорого", — написала Салихова.
Но не "Спартаком" единым. Салихова прошлась и по главному спортивному телеканалу страны — "Матч ТВ" — и его руководительнице Тине Канделаки, которая пару лет назад перепутала Магомеда Оздоева с Сердаром Азмуном.
Фото © Telegram / Zarema
"На "Матч ТВ" им самим можно всё, даже путать футболистов и носить чёрные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги", — потроллила Канделаки Салихова.
Впрочем, жена Леонида Федуна не только комментировала и троллила всё, что считает нужным. Немало внимания она решила уделить и грамматике. И всё для того, чтобы через год болельщики "Спартака" стали самыми грамотными и были бы готовы к "Тотальному диктанту".
Естественно, что её посты и ответы в комментариях не могли остаться незамеченными. Труды Заремы Салиховой оценил бывший футболист сборной России Роман Широков.
"Судя по тому, что говорит, в футболе она разбирается лучше, чем процентов 80 мужского населения <...> В чём из сказанного Зарема не права? Пока во всём права. Может быть, какие-то моменты на публику выносить не стоит. Пока она бьёт без промаха. Удивительно другое: если она так хорошо разбирается, зачем им спортивный директор? Занялась бы. Почему не занимается? Есть дети, которым надо уделить внимание", — процитировал Широкова "РБ-Спорт".
Так или иначе, а Салихова отлично разогрела футбольное инфополе, которое перебросило всё внимание с клубных противостояний на подготовку к Евро-2020. Наверняка целый ряд фанатов ждёт высказывания модели Playboy по поводу игры нашей команды на турнире. Не зря же почти 25 тысяч подписчиков в канал за неделю набежало.
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