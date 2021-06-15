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Истребители Дании, Италии и Швеции сопроводили российские ракетоносцы над Балтикой

Летательные аппараты РФ выполнили плановый полёт продолжительностью около восьми часов над нейтральными водами.

15 июня, 14:13
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Балтикой, в ходе которого на отдельных участках их сопровождали истребители Дании, Италии и Швеции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота. <…> На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции", — сказали в оборонном ведомстве.

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Там уточнили, что полёт двух Ту-160 дальней авиации продолжался около восьми часов над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

Ранее Лайф рассказывал, что российский Су-35 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном. Полёт истребителя РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы допущено не было.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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