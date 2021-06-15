Истребители Дании, Италии и Швеции сопроводили российские ракетоносцы над Балтикой

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Балтикой, в ходе которого на отдельных участках их сопровождали истребители Дании, Италии и Швеции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота. <…> На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции", — сказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что полёт двух Ту-160 дальней авиации продолжался около восьми часов над нейтральными водами акватории Балтийского моря.