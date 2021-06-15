Власти Москвы объяснили, какими детскими площадками можно пользоваться

В Москве нет ограничений в посещении детских площадок во дворах и на улицах, штрафовать за это не будут. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24" .

"Указом мэра на сегодня ограничено использование детских, спортивных площадок и иной инфраструктуры парков. Например, велопрокат. Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, не были установлены, соответственно, таких ограничений нет", — сказал Данчиков.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников, а также ввёл ограничения на пользование городской инфраструктурой в парках: в них закрыты детские, спортивные и развлекательные площадки, сидеть на скамейках и в беседках тоже нельзя, можно только просто гулять. Соблюдение требований контролируют с помощью видеонаблюдения, а нарушителям грозит штраф.