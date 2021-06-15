На "Тавриде" в Крыму подвели итоги образовательного заезда "Мир, любовь и роботы"

Арт-кластер "Таврида" в Крыму подвёл итоги второго образовательного заезда "Мир, любовь и роботы". Имена молодых творцов – участников смены, которые рекомендованы на получение грантовой поддержки, представлены на странице форума в социальной сети "ВКонтакте".

Так, грант на 1 127 000 рублей получила представительница Республики Крым Яна Якуба, которая рассказала о молодёжном движении "Культурное село 2.0". В рамках проекта будут проведены массовые мероприятия и образовательные встречи, направленные на приобщение молодёжи к общественной деятельности.

Яна Якуба. Фото © VK / "Арт-кластер "Таврида"

Грант на 1 255 000 рублей получил Александр Буйницкий из Калининградской области. Он представил проект kaliningrART, в рамках которого пройдёт серия образовательных лекций и мастер-классов, а также будет создана выставка под открытым небом на локации, нуждающейся в благоустройстве, а ещё будет выпущен сборник стрит-арт-работ.

Александр Буйницкий. Фото © VK / "Арт-кластер "Таврида"

Грантовую поддержку в размере 867 000 рублей присудили Марине Малюгиной из Тюменской области. Она проведёт на территории Тюменского речного порта фестиваль городской культуры "Закат'21", посвящённый современному искусству, городской культуре, креативным практикам и их применению в городском контексте.

Марина Малюгина. Фото © VK / "Арт-кластер "Таврида"

Грант на 550 000 рублей получила Валентина Городничева из Челябинской области, которая запустит арт-экспедицию под названием "1406" по территории Южного Урала. В ходе экспедиции пройдёт девять фотопленеров, девять блог-анонсов, будут созданы пять арт-объектов в ландшафте, проведено пять перформансов о культуре и истории города, плюс два крупных мастер-класса для местных жителей.

Валентина Городничева. Фото © VK / "Арт-кластер "Таврида"

Грант в размере 493 тысяч рублей назначен Светлане Савинских из Новосибирской области. Девушка проведёт фестиваль объёмной концептуальной архитектуры "Обмор" для студентов-архитекторов, дизайнеров и художников, которые совместно создадут концептуальные арт-объекты.

Светлана Савинских. Фото © VK / "Арт-кластер "Таврида"

А на 231 000 рублей номинирован Никита Югов из Красноярского края. Молодой творец проведёт серию творческих мастер-классов "Сибирская лаборатория комикса" для художников со всей России. Его лаборатория будет включать в себя выставку комиксов, презентацию нового сборника, а также лекции и мастер-классы.

Никита Югов. Фото © VK / "Арт-кластер "Таврида"

Образовательный заезд "Мир, любовь и роботы" — это пространство для современных художников и кураторов, где люди учатся у людей, совершенствуют свои творческие навыки, работают над междисциплинарными проектами, ставят творческие эксперименты и совместно работают над арт-объектами и проектами, которые будут представлены на фестивале "Таврида-Арт" с 8 по 12 сентября текущего года. Кроме того, в финальный день заезда будет организована итоговая выставка проектов участников всех направлений.

Как сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), в программу заезда вошло более 40 часов прикладной работы по современному искусству, базовым компетенциям в сфере цифровых технологий и социальному нетворкингу. Участники посещают творческие мастерские ведущих художников и арт-менеджеров, мотивационные сессии экспертов индустрии культуры и искусства, участвуют в портфолио-ревю от лидеров креативных индустрий.