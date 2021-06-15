Стали известны итоги 9-го сезона международного инженерного чемпионата Case-in

Более 6,7 тысячи человек стали участниками девятого сезона международного инженерного чемпионата Case-in. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Соревнования чемпионата проводились в четырёх лигах: школьной, студенческой, лиге молодых специалистов и специальной лиге. Конкурсанты разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям. Общей темой сезона в этом году стало "Устойчивое развитие".

"Рекордсменом по числу участников остаётся студенческая лига: в ней встретились 5598 студентов из России и Белоруссии", — рассказал Алексей Агафонов.

По его словам, в финале студенческой лиги приняли участие 136 команд из 1479, а призёрами стали лишь 16. Победители студенческой лиги получили приглашения на стажировки и практики, а также награды от 17 компаний-партнёров и льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов.

При этом чемпионат проводился в разных форматах. Например, школьная лига с 788 участниками и 29 призёрами прошла полностью в онлайн-формате, а студенческая лига — в смешанном.

В лиге молодых специалистов приняли участие более 370 работников ведущих отраслевых компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, а также атомной промышленности, где в финалисты вышли 72 человека.

Несмотря на окончание основного сезона IX Международный инженерный чемпионат не завершается. Уже в сентябре стартуют отборочные этапы осеннего кубка, а декабрьский финал снова определит сильнейших в студенческой, школьной и специальной лигах, а также в лиге молодых специалистов, отмечено в сообщении.