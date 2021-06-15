США и ЕС договорились координировать политику в отношении России

На саммите в Брюсселе Европейский союз и Соединённые Штаты договорились о совместной координации политики в отношении России. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.

"Мы едины в своём принципиальном подходе к России и готовы решительно реагировать на её повторяющуюся модель негативного поведения и агрессивной деятельности, с которой Россия должна бороться, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений, в том числе в списке так называемых недружественных государств", — указано в документе.

Кроме того, стороны резко осудили действия Москвы, которые, по их мнению, направлены на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Лидеры ЕС и США также призвали РФ возобновить работу в стране иностранных дипломатических представительств, прекратить "репрессии" против гражданского общества, а также выпустить на свободу всех политических заключённых.