США и ЕС договорились координировать политику в отношении России
Кроме того, стороны осудили действия Москвы, которые, по их мнению, направлены на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Политики также призвали РФ избегать дальнейшего ухудшения отношений со странами из так называемого списка недружественных государств.
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На саммите в Брюсселе Европейский союз и Соединённые Штаты договорились о совместной координации политики в отношении России. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.
"Мы едины в своём принципиальном подходе к России и готовы решительно реагировать на её повторяющуюся модель негативного поведения и агрессивной деятельности, с которой Россия должна бороться, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений, в том числе в списке так называемых недружественных государств", — указано в документе.
Кроме того, стороны резко осудили действия Москвы, которые, по их мнению, направлены на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Лидеры ЕС и США также призвали РФ возобновить работу в стране иностранных дипломатических представительств, прекратить "репрессии" против гражданского общества, а также выпустить на свободу всех политических заключённых.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС не боится России. Он считает, что только сплочённость США и Европы помогут им защитить от Москвы общие интересы и ценности. В связи с этим в ЕС намерены провести углублённую дискуссию с американскими партнёрами.
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