Главком шведской армии призвал готовиться к вооружённому нападению России

В первую очередь Швеции необходимо опасаться "гибридных и нелинейных" нападений со стороны РФ, подчеркнул главком. В связи с этим он призвал как военные, так и гражданские организации начать совместную подготовку к решительному ответу на провокации Москвы. Вместе с тем Бюден призвал усиливать защиту в сфере кибербезопасности.