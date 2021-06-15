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Главком шведской армии призвал готовиться к вооружённому нападению России

В первую очередь стране необходимо опасаться "гибридных и нелинейных" атак со стороны РФ, подчеркнул Бюден. В связи с этим он призвал как военные, так и гражданские организации начать совместную подготовку к решительному ответу.

15 июня, 16:54
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В недалёкой перспективе Швеция может подвергнуться вооружённому нападению со стороны России. Такое мнение выразил главнокомандующий вооружёнными силами скандинавской страны Микаэль Бюден.

"Мы не можем исключать вооружённого нападения. Россия подрывает структуры безопасности в Европе", — цитирует издание Aftonbladet слова Бюдена.

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В первую очередь Швеции необходимо опасаться "гибридных и нелинейных" нападений со стороны РФ, подчеркнул главком. В связи с этим он призвал как военные, так и гражданские организации начать совместную подготовку к решительному ответу на провокации Москвы. Вместе с тем Бюден призвал усиливать защиту в сфере кибербезопасности.

Ранее в НАТО пригрозили ответом на растущую военную мощь России. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что впервые за долгое время после многолетнего сокращения бюджетов члены альянса принялись вкладывать средства в укрепление коллективной обороны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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