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Опубликовано 15 июня 2021, 19:54

Главком шведской армии призвал готовиться к вооружённому нападению России

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В первую очередь стране необходимо опасаться "гибридных и нелинейных" атак со стороны РФ, подчеркнул Бюден. В связи с этим он призвал как военные, так и гражданские организации начать совместную подготовку к решительному ответу.

В недалёкой перспективе Швеция может подвергнуться вооружённому нападению со стороны России. Такое мнение выразил главнокомандующий вооружёнными силами скандинавской страны Микаэль Бюден.

"Мы не можем исключать вооружённого нападения. Россия подрывает структуры безопасности в Европе", — цитирует издание Aftonbladet слова Бюдена.

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В первую очередь Швеции необходимо опасаться "гибридных и нелинейных" нападений со стороны РФ, подчеркнул главком. В связи с этим он призвал как военные, так и гражданские организации начать совместную подготовку к решительному ответу на провокации Москвы. Вместе с тем Бюден призвал усиливать защиту в сфере кибербезопасности.

Ранее в НАТО пригрозили ответом на растущую военную мощь России. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что впервые за долгое время после многолетнего сокращения бюджетов члены альянса принялись вкладывать средства в укрепление коллективной обороны.

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Наталья Исакова
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