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На подстрелившего россиян жителя Абхазии завели уголовное дело

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 июня, 16:43
<p>Фото © <a href="https://samshit-rosha-hotel.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">samshit-rosha-hotel.ru</a></p>

Фото © samshit-rosha-hotel.ru

В отношении жителя Абхазии, который открыл стрельбу и ранил двух граждан РФ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщатся на сайте Генпрокуратуры республики.

Дело возбуждено по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух лиц, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также хулиганстве. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, что в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Ранее нападавший был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

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В абхазском пансионате усилят меры безопасности после вооружённого нападения на россиян

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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