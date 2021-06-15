На подстрелившего россиян жителя Абхазии завели уголовное дело
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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В отношении жителя Абхазии, который открыл стрельбу и ранил двух граждан РФ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщатся на сайте Генпрокуратуры республики.
Дело возбуждено по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух лиц, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также хулиганстве. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Ранее нападавший был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
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