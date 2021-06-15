Байден пионерским девизом ответил на вопрос о готовности к встрече с Путиным
Американский лидер пообщался с журналистами в рамках встречи с президентом Швейцарии накануне саммита России и США.
Фото © Twitter / Jonathan Lemire
Байден рассказал, готов ли он к встрече с Путиным. Видео © Twitter / Amy Tarkanian
Президент США Джо Байден заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится завтра, 16 июня, в Женеве.
"Я всегда готов", — сказал американский лидер.
На вопросы журналистов Байден ответил в рамках встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.
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