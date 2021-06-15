НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден пионерским девизом ответил на вопрос о готовности к встрече с Путиным

Американский лидер пообщался с журналистами в рамках встречи с президентом Швейцарии накануне саммита России и США.

15 июня, 16:29

Фото © Twitter / Jonathan Lemire

Байден рассказал, готов ли он к встрече с Путиным. Видео © Twitter / Amy Tarkanian

Президент США Джо Байден заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится завтра, 16 июня, в Женеве.

"Я всегда готов", — сказал американский лидер.

"Преломления хлеба не будет": На встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрен рабочий обед

"Преломления хлеба не будет": На встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрен рабочий обед

На вопросы журналистов Байден ответил в рамках встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Роскосмос" показал спутниковый снимок виллы "Ла Гранж", где встретятся Путин и Байден

сегодня в 16:49

Самолёт российской делегации час кружил над Женевой из-за лайнера Байдена

сегодня в 16:00

СМИ — четвёртая власть: Политолог объяснил, как интервью Путина NBC повлияет на положение России в мире

сегодня в 16:20

На подстрелившего россиян жителя Абхазии завели уголовное дело

сегодня в 16:43

Удары наносили по лицу: Двое дерзких жителей Питера напали на подростка и избили до переломов

сегодня в 16:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1