Названы пять причин обострения психических расстройств у россиян

Пандемия усугубила ситуацию с психическими расстройствами. Об этом Ura.ru рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ. По версии специалистов, причины кроются в коронафобии, длительной самоизоляции, негативе в СМИ, отсутствии своевременной психологической помощи и длительной угрозе жизни.

Первой причиной психических расстройств эксперты назвали коронафобию, которую определяют как чрезмерный страх заражения CоViD-19.

"При наличии коронафобии характерно избегание возможных источников заражения, отказ от посещения общественных мест, страх своей смерти или смерти близких, страх потерять работу", — рассказали в ФМБА.

Второй возможной причиной обострения психических расстройств мог стать режим самоизоляции и постоянная необходимость поддержания социальной дистанции, предположили в медико-биологическом агентстве. В результате перечисленного у людей развивается социальная депривация.

Третьей причиной эксперты назвали влияние СМИ, где постоянно транслируют негативную информацию, связанную с увеличением числа заражённых или, например, с нехваткой оборудования в больницах.

Перепрофилирование больниц, снижение возможности приёма медицинскими специалистами профильных пациентов, ограничение доступа к квалифицированной психиатрической помощи — тоже важный фактор, провоцирующий психические расстройства. Ещё одним условием можно назвать длительную потенциальную угрозу жизни, заключили в ФМБА.