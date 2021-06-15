НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы пять причин обострения психических расстройств у россиян

Тревоги, ковидные ограничения, давление СМИ и прочее негативно сказываются на здоровье и душевном состоянии людей.

15 июня, 16:29

Фото © ТАСС / Александр Колбасов

Пандемия усугубила ситуацию с психическими расстройствами. Об этом Ura.ru рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ. По версии специалистов, причины кроются в коронафобии, длительной самоизоляции, негативе в СМИ, отсутствии своевременной психологической помощи и длительной угрозе жизни.

Первой причиной психических расстройств эксперты назвали коронафобию, которую определяют как чрезмерный страх заражения CоViD-19.

"При наличии коронафобии характерно избегание возможных источников заражения, отказ от посещения общественных мест, страх своей смерти или смерти близких, страх потерять работу", — рассказали в ФМБА.

Сами виноваты: если вакцинироваться такими темпами, то дождёмся вируса-супермутанта

Сами виноваты: если вакцинироваться такими темпами, то дождёмся вируса-супермутанта

Второй возможной причиной обострения психических расстройств мог стать режим самоизоляции и постоянная необходимость поддержания социальной дистанции, предположили в медико-биологическом агентстве. В результате перечисленного у людей развивается социальная депривация.

Власти Москвы объяснили, какими детскими площадками можно пользоваться

Власти Москвы объяснили, какими детскими площадками можно пользоваться

Третьей причиной эксперты назвали влияние СМИ, где постоянно транслируют негативную информацию, связанную с увеличением числа заражённых или, например, с нехваткой оборудования в больницах.

Перепрофилирование больниц, снижение возможности приёма медицинскими специалистами профильных пациентов, ограничение доступа к квалифицированной психиатрической помощи — тоже важный фактор, провоцирующий психические расстройства. Ещё одним условием можно назвать длительную потенциальную угрозу жизни, заключили в ФМБА.

"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

"В целом, по данным зарубежных авторов, в сравнении с 2017 годом отмечается почти семикратный рост распространённости тревожно-депрессивных расстройств", — рассказали специалисты.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Власти Москвы объяснили, какими детскими площадками можно пользоваться

сегодня в 14:09

Девушка отрезала себе мизинец и теперь носит его на шее

18 февраля 2018, 09:15

Трагедия для модников: В Москве Gucci shop & bar опечатали за нарушения мер профилактики ковида

сегодня в 12:49

На подстрелившего россиян жителя Абхазии завели уголовное дело

сегодня в 16:43

Удары наносили по лицу: Двое дерзких жителей Питера напали на подростка и избили до переломов

сегодня в 16:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1