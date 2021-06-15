Названы пять причин обострения психических расстройств у россиян
Тревоги, ковидные ограничения, давление СМИ и прочее негативно сказываются на здоровье и душевном состоянии людей.
Фото © ТАСС / Александр Колбасов
Пандемия усугубила ситуацию с психическими расстройствами. Об этом Ura.ru рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ. По версии специалистов, причины кроются в коронафобии, длительной самоизоляции, негативе в СМИ, отсутствии своевременной психологической помощи и длительной угрозе жизни.
Первой причиной психических расстройств эксперты назвали коронафобию, которую определяют как чрезмерный страх заражения CоViD-19.
"При наличии коронафобии характерно избегание возможных источников заражения, отказ от посещения общественных мест, страх своей смерти или смерти близких, страх потерять работу", — рассказали в ФМБА.
Второй возможной причиной обострения психических расстройств мог стать режим самоизоляции и постоянная необходимость поддержания социальной дистанции, предположили в медико-биологическом агентстве. В результате перечисленного у людей развивается социальная депривация.
Третьей причиной эксперты назвали влияние СМИ, где постоянно транслируют негативную информацию, связанную с увеличением числа заражённых или, например, с нехваткой оборудования в больницах.
Перепрофилирование больниц, снижение возможности приёма медицинскими специалистами профильных пациентов, ограничение доступа к квалифицированной психиатрической помощи — тоже важный фактор, провоцирующий психические расстройства. Ещё одним условием можно назвать длительную потенциальную угрозу жизни, заключили в ФМБА.
"В целом, по данным зарубежных авторов, в сравнении с 2017 годом отмечается почти семикратный рост распространённости тревожно-депрессивных расстройств", — рассказали специалисты.
Лента новостей
Байден пионерским девизом ответил на вопрос о готовности к встрече с Путиным
сегодня в 16:29
СМИ — четвёртая власть: Политолог объяснил, как интервью Путина NBC повлияет на положение России в мире
сегодня в 16:20
"Сама должна вымаливать прощение на коленях": Соловьёв встал на защиту Губерниева в конфликте с Бузовой
сегодня в 16:20
Комментариев: 0