Современные политики должны считаться с западными СМИ, так как сегодня они являются четвёртой властью, которая неподконтрольна руководству государств. Они подчиняются напрямую элитам, поддерживающим либерализм. И интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC показывает, что лидер РФ это прекрасно понимает. Такое мнение выразил политолог Александр Рар в беседе со "Звездой".

"Россия понимает, что с прессой надо по-другому общаться, по-другому говорить. Если нужно, конфликтовать, где нужно, обращаться через прессу, использовать этот инструмент для доведения своей точки зрения до широкого спектра американской общественности. То, что сделал Путин в своём интервью американской телекомпании", — отметил эксперт.

Несмотря на то что западная пресса негативно настроена по отношению к России, президент США Джо Байден заинтересован в том, чтобы найти точки опоры и конструктивного сотрудничества с РФ, полагает Рар. А Путин, в свою очередь, использовал интервью для того, чтобы донести свою позицию до обычных американцев, и теперь попытается сделать то же самое и в ходе диалога с американским коллегой.