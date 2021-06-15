СМИ — четвёртая власть: Политолог объяснил, как интервью Путина NBC повлияет на положение России в мире
Эксперт отметил, что Москва прекрасно понимает правила современной политической игры, где СМИ отведена важная роль, и использует прессу для доведения своей точки зрения до общественности.
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Современные политики должны считаться с западными СМИ, так как сегодня они являются четвёртой властью, которая неподконтрольна руководству государств. Они подчиняются напрямую элитам, поддерживающим либерализм. И интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC показывает, что лидер РФ это прекрасно понимает. Такое мнение выразил политолог Александр Рар в беседе со "Звездой".
"Россия понимает, что с прессой надо по-другому общаться, по-другому говорить. Если нужно, конфликтовать, где нужно, обращаться через прессу, использовать этот инструмент для доведения своей точки зрения до широкого спектра американской общественности. То, что сделал Путин в своём интервью американской телекомпании", — отметил эксперт.
Несмотря на то что западная пресса негативно настроена по отношению к России, президент США Джо Байден заинтересован в том, чтобы найти точки опоры и конструктивного сотрудничества с РФ, полагает Рар. А Путин, в свою очередь, использовал интервью для того, чтобы донести свою позицию до обычных американцев, и теперь попытается сделать то же самое и в ходе диалога с американским коллегой.
Напомним, интервью NBC — первая за три года встреча Путина с американскими журналистами. В ходе беседы российский лидер назвал текущие отношения РФ и США худшими за последние годы. Он также перечислил главные составляющие международных отношений, подчеркнув, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали этих признаков. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Он отметил, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.
В интервью Путин резко высказался о расширении НАТО, напомнив, что в альянсе не сдержали устное обещание, которое было дано лидеру СССР Михаилу Горбачёву. А также заявил о попытках Запада разрушить стратегическое партнёрство России и Китая. Он отметил, что за последние десятилетия Москва и Пекин достигли высокого уровня доверия и сотрудничества, чем дорожит и РФ, и КНР. Кроме того, интервьюер поинтересовался у Путина, пугает ли его оппозиция, на что получил отрицательный ответ президента. А закон об иностранных агентах в РФ является более мягкой версией аналогичной нормы в США, отметил глава государства. Президент России также ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных стране людей. Он отметил, что когда-то всем будет замена, однако выразил уверенность, что фундаментальные основы государственности РФ будут такими, что страна будет с уверенностью смотреть в будущее.
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