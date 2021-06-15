Двое дерзких жителей Питера напали на компанию подростков во дворе дома. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге ночная прогулка компании подростков закончилась дракой, в результате которой один из них оказался в больнице и чуть не лишился зрения. Об этом Лайфу рассказал сам пострадавший Максим.

По словам несовершеннолетнего, инцидент произошёл несколько дней назад, когда он и его приятели расходились по домам, задержавшись в гостях у друга до поздней ночи. Он отметил, что недалеко от подъезда, из которого они вышли, сидели двое мужчин, которые что-то крикнули вслед компании. Парни не стали обращать на это внимание.

Пострадавший Максим Тугунов рассказал Лайфу о нападении. Видео © LIFE

"Метров через пять они нас догнали и начали предъявлять претензии моим друзьям сначала, потому что они шли чуть позади меня. Но потом, когда развернулся я, они уже переключились на меня. Потом один из них ударил лбом меня в нос, я его оттолкнул, он толкнул меня, и я упал с бордюра на асфальт. Он сел на меня сверху и начал бить по лицу", — рассказал Максим.

Подросток отметил, что отбиться от неадекватных мужчин помогла женщина, которая пригрозила, что вызовет полицию. Приятелям пострадавшего удалось стащить напавшего со своего друга, и подростки быстро забежали в магазин, где на их защиту уже встали охранник и продавщица.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что словесный конфликт перерастает в драку после удара головой одного из мужчин. Напавший выбрал своей целью Максима, в то время как его товарищ стал наносить удары другим мальчикам. Он также не подпускал подростков к приятелю, когда злоумышленник избивал того, сев на него сверху. А когда несовершеннолетним всё же удаётся уйти, один из напавших сдерживает второго, который рвался продолжить драку.

Пострадавший рассказал, что сейчас находится в больнице. Ему диагностировали перелом правой и нижней орбиты глазницы, перелом пазухи носа, а также воспаление сетчатки глаза, что могло привести к полной потере зрения. По словам Максима, заявления о нападении уже написаны в Следственный комитет, полицию и прокуратуру.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, дело находится в СК. Правоохранителям уже удалось задержать одного из напавших. Им оказался 41-летний мужчина. Что послужило поводом для конфликта, не сообщается.