"Роскосмос" показал спутниковый снимок виллы "Ла Гранж", где встретятся Путин и Байден

Накануне саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится завтра в Женеве, российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запечатлел приозёрную усадьбу "Ла Гранж". Именно там пройдёт встреча президентов. Снимок опубликован на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Вилла "Ла Гранж" была построена в XVIII веке. Она расположена в центре парка площадью более 21 гектара на берегу Женевского озера. Отмечается, что это самый большой городской парк, который является излюбленным местом отдыха жителей Женевы. Известно, что с 1917 года усадьба принадлежит городу и сейчас там находится библиотека, а также проводятся экскурсии для туристов.