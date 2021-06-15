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"Роскосмос" показал спутниковый снимок виллы "Ла Гранж", где встретятся Путин и Байден

Приозёрную усадьбу XVIII века постройки, расположенную на окраине Женевы, запечатлел спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

15 июня, 16:49
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/31479/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © "Роскосмос"

Накануне саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится завтра в Женеве, российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запечатлел приозёрную усадьбу "Ла Гранж". Именно там пройдёт встреча президентов. Снимок опубликован на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Вилла "Ла Гранж" была построена в XVIII веке. Она расположена в центре парка площадью более 21 гектара на берегу Женевского озера. Отмечается, что это самый большой городской парк, который является излюбленным местом отдыха жителей Женевы. Известно, что с 1917 года усадьба принадлежит городу и сейчас там находится библиотека, а также проводятся экскурсии для туристов.

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Согласно информации "Роскосмоса", спутник "Ресурс-П" предназначен для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли, а также для передачи данных на наземные пункты приёма информации по радиоканалу. Как уточняет госкорпорация, аппаратура таких спутников способна обеспечивать съёмку земной поверхности в панхроматическом, спектрозональном, широкозахватном и гиперспектральном режимах в любом сочетании. При этом передача информации может осуществляться как в реальном времени, так и в записи по высокоскоростной радиолинии.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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