В Госдуме предложили ограничить въезд россиян в Сочи

При одобрении новых антиковидных мер необходимо соблюсти баланс между здоровьем граждан и экономикой, отметили в нижней палате парламента.

С целью предотвращения распространения коронавируса в сочинских аэропортах следует ввести дополнительные меры безопасности. Таким мнением с порталом Ura.ru поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

По словам депутата, на сочинском направлении зафиксирован серьёзный рост турпотоков. Власти активно наблюдают за ситуацией, но необходимы превентивные меры, которые позволят предотвратить новую волну эпидемии и не навредить внутреннему туризму. А для иностранцев нужно ввести специальные "ковидные паспорта".

"Я предложу проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме. Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски. Нужно найти баланс, какие именно барьеры ввести", — объяснил парламентарий.