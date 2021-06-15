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В Госдуме предложили ограничить въезд россиян в Сочи

При одобрении новых антиковидных мер необходимо соблюсти баланс между здоровьем граждан и экономикой, отметили в нижней палате парламента.

15 июня, 17:03
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

С целью предотвращения распространения коронавируса в сочинских аэропортах следует ввести дополнительные меры безопасности. Таким мнением с порталом Ura.ru поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

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По словам депутата, на сочинском направлении зафиксирован серьёзный рост турпотоков. Власти активно наблюдают за ситуацией, но необходимы превентивные меры, которые позволят предотвратить новую волну эпидемии и не навредить внутреннему туризму. А для иностранцев нужно ввести специальные "ковидные паспорта".

"Я предложу проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме. Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски. Нужно найти баланс, какие именно барьеры ввести", — объяснил парламентарий.

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Ранее стало известно, что в начале лета этого года спрос жителей РФ на внутренний туризм вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего перелётов с 1 июня по 31 августа запланировано из Москвы в Симферополь (12,8% от общего числа). Среди популярных направлений также маршруты из столицы в Сочи, Анапу, Калининград, Геленджик и Краснодар.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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