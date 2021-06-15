"Мы не верим в Бога, мы — атеисты и нигилисты": В Москве тиктокеры надругались над иконой и нарвались на уголовное дело
Молодых людей подозревают в оскорблении чувств верующих. А одному из блогеров во время съёмок странного ролика даже прилетела пощёчина.
В Москве тиктокерша получила пощёчину за съёмки странного ролика с иконой на земле и нарвалась на уголовное дело. Видео © Соцсети
В Москве компания тиктокеров снимала очень странный видеоролик, в котором парни якобы пьют водку, а разукрашенная девушка исполняет роль стола. Его записывали под песню Ольги Бузовой "Мало половин", а на асфальте стояла икона.
До сих пор остаётся загадкой, что собирались продемонстрировать молодые люди, но вся эта сцена показалась чересчур оскорбительной одному прохожему. Мужчина посчитал, что иконе не место на земле, и сделал блогерам замечание по этому поводу. После этого началась словесная перепалка.
"Мы не верим в Бога, мы — атеисты и нигилисты", — кричала молодёжь.
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А блогерша резко послала мужчину, за что тут же получила от него пощёчину. Тиктокерша в слезах села на асфальт, за неё стали заступаться приятели. Надо отметить, что всё это время мужчина пытался быть вежливым. Видимо, в какой-то момент его терпению пришёл конец.
Инцидентом уже заинтересовались в полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Молодых людей подозревают в выражении явного неуважения к обществу и публичных действиях, совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Сейчас правоохранители устанавливают личности тиктокеров.
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