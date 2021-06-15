"Мы не верим в Бога, мы — атеисты и нигилисты": В Москве тиктокеры надругались над иконой и нарвались на уголовное дело

Молодых людей подозревают в оскорблении чувств верующих. А одному из блогеров во время съёмок странного ролика даже прилетела пощёчина.