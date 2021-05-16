"Мужикам запрещено ходить на каблуках, что ли?" Петербуржец набросился с кулаками на тиктокеров в юбках и чулках
Сначала мужчина мирно попросил эпатажных молодых людей покинуть детскую площадку, но те пытались отстоять свою позицию.
"Мужикам запрещено ходить на каблуках, что ли?" Петербуржец набросился с кулаками на тиктокеров в юбках и чулках. Видео © Пятый канал
В одном из дворов Санкт-Петербурга прямо на детской площадке произошла драка мужчины с компанией молодых тиктокеров, переодетых в женщин. Видео с места происшествия опубликовал Пятый канал.
На кадрах видно, как мужчина вместе с отцом, вероятно, жители комплекса, сначала пытались призвать юных звёзд "Тиктока" покинуть детскую площадку, чтобы своим эпатажным видом не шокировать маленьких ребятишек. К слову, блогеры были ярко накрашены, в юбках, чулках и женских туфлях на высоченных каблуках. Уходить парни не собирались и долго "держали оборону". Однако потом словесная перепалка переросла в жёсткую драку.
"Это костюмы, это образы наши. Что, теперь мужикам запрещено ходить на каблуках, что ли? Что вы до нас докопались?" — кричал один из тиктокеров в адрес разъярённого мужчины.
В итоге петербуржец, отстаивавший традиционные ценности, накинулся с кулаками на компанию — тиктокерам пришлось спасаться бегством. Набросившегося на блогеров мужчину удалось усмирить прохожим. Были ли пострадавшие в потасовке, пока не известно.
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