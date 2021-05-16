"Мужикам запрещено ходить на каблуках, что ли?" Петербуржец набросился с кулаками на тиктокеров в юбках и чулках

Сначала мужчина мирно попросил эпатажных молодых людей покинуть детскую площадку, но те пытались отстоять свою позицию.