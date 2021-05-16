"Добрая, улыбчивая, ангелочек": Односельчане рассказали о девочке, убитой маньяком по кличке Чикатило. Видео © LIFE

Жители посёлка Большое Козино Нижегородской области, где сегодня простились с 12-летней школьницей, убитой 49-летним Сергеем М., маньяком по кличке Чикатило, рассказали, что девочка была добрым ребёнком.

"Очень скромная, очень порядочная девочка. Добрая, улыбчивая, ангелочек", — поделились местные жительницы, которые знали погибшую с раннего возраста.

Несмотря на юный возраст, девочка принимала активное участие в общественной жизни школы и посёлка — собирала макулатуру, участвовала в посвящённых экологии акциях, а также вместе с другими волонтёрами наводила порядок на Могиле Неизвестного Солдата.

Местные жители считают, что убийца девочки заслуживает самого жестокого наказания.