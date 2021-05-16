"Добрая, улыбчивая, ангелочек": Односельчане рассказали о девочке, убитой маньяком по кличке Чикатило
12-летняя школьница, несмотря на юный возраст, принимала активное участие в общественной жизни посёлка.
"Добрая, улыбчивая, ангелочек": Односельчане рассказали о девочке, убитой маньяком по кличке Чикатило. Видео © LIFE
Жители посёлка Большое Козино Нижегородской области, где сегодня простились с 12-летней школьницей, убитой 49-летним Сергеем М., маньяком по кличке Чикатило, рассказали, что девочка была добрым ребёнком.
"Очень скромная, очень порядочная девочка. Добрая, улыбчивая, ангелочек", — поделились местные жительницы, которые знали погибшую с раннего возраста.
Физиономист прочёл лицо насильника из Нижегородской области и объяснил, что подтолкнуло его к расправе над школьницей
Несмотря на юный возраст, девочка принимала активное участие в общественной жизни школы и посёлка — собирала макулатуру, участвовала в посвящённых экологии акциях, а также вместе с другими волонтёрами наводила порядок на Могиле Неизвестного Солдата.
Местные жители считают, что убийца девочки заслуживает самого жестокого наказания.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказав, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе Воинской улицы и вызвали полицию. По факту расправы возбуждено уголовное дело.
Связал штанами и приказал лежать тихо: Лайф узнал детали жестокого убийства 12-летней девочки под Нижним Новгородом
На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы. Ему предъявили обвинение и арестовали на месяц и 28 суток.
Комментариев: 0