США готовы заключить новые соглашения с Россией до окончания СНВ-3

До истечения срока действия договора СНВ-3 власти США готовы составить новые соглашения с Россией в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Об этом журналистам сообщил представитель администрации США высокого ранга на борту самолёта американского президента Джо Байдена на пути из Брюсселя в Женеву.

"Мы гибко подходим к срокам и форматам соглашений. Это может быть нечто более всеобъемлющее. Речь необязательно идёт об обстоятельстве, которое заключается в том, что надо ждать до истечения СНВ-3, чтобы предпринять что-то [дополнительное]", — объяснил чиновник.

В отличие от экс-президента США Дональда Трампа Байден не настаивает на присоединении Китая к новому соглашению. По мнению нынешнего главы Белого дома, необходимо сначала выработать двусторонние договорённости между "двумя крупнейшими в мире ядерными державами".