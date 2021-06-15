США готовы заключить новые соглашения с Россией до окончания СНВ-3
По мнению американской администрации, Китаю необязательно будет присоединяться к такому договору.
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До истечения срока действия договора СНВ-3 власти США готовы составить новые соглашения с Россией в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Об этом журналистам сообщил представитель администрации США высокого ранга на борту самолёта американского президента Джо Байдена на пути из Брюсселя в Женеву.
"Мы гибко подходим к срокам и форматам соглашений. Это может быть нечто более всеобъемлющее. Речь необязательно идёт об обстоятельстве, которое заключается в том, что надо ждать до истечения СНВ-3, чтобы предпринять что-то [дополнительное]", — объяснил чиновник.
В отличие от экс-президента США Дональда Трампа Байден не настаивает на присоединении Китая к новому соглашению. По мнению нынешнего главы Белого дома, необходимо сначала выработать двусторонние договорённости между "двумя крупнейшими в мире ядерными державами".
Напомним, что страны НАТО ранее приветствовали достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3. Альянс рассчитывает на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружением в будущем.
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