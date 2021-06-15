Проценко назвал обязательную вакцинацию единственным способом победить пандемию
По словам медика, причинами роста заболеваемости инфекцией в российской столице стали общая расслабленность горожан и "фееричное" отношение к медицинским маскам.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал единственный способ победить пандемию коронавирусной инфекции. В интервью журналисту Антону Красовскому на ютуб-канале "Антонимы" специалист оценил необходимость обязательной вакцинации населения.
"Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос: "Как она должна регулироваться?" — вот, наверное, самый главный вопрос", — заявил Проценко, говоря о возможности обязательной вакцинации граждан.
Медик уверен, что путь лежит не в лишении свободы выбора, а в убеждении людей в необходимости привиться от CoViD-19, передаёт RT.
Проценко также прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По словам врача, число случаев заражения поползло вверх, вероятно, из-за "фееричного" отношения людей к маскам, несоблюдения социальной дистанции и общей расслабленности горожан.
"Наверное, люди правда за год устали. И всё это по совокупности дало взрыв, который называется третьей волной", — объяснил медик.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников, а также ввёл ограничения на пользование городской инфраструктурой в парках: в них закрыты детские, спортивные и развлекательные площадки, сидеть на скамейках и в беседках тоже нельзя, можно только просто гулять. Соблюдение требований контролируют с помощью видеонаблюдения, а нарушителям грозит штраф.
В свою очередь, Минобрнауки рекомендовало всем вузам Москвы отправиться на удалёнку. Подведомственные образовательные учреждения могут продолжать свою работу, в частности проводить летнюю сессию и выпускные экзамены, только в режиме онлайн, отметили в министерстве.
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