15-летняя дочь Александра Кержакова, изменившаяся до неузнаваемости, попала в рехаб

После развода с первой женой спортсмен продолжал активно общаться с дочкой, однако последнее совместное фото в его инстаграме появилось приблизительно год назад. А сама 15-летняя Дарья в последний раз проявляла активность в соцсетях в мае. Она рассказала, что у неё серьёзные проблемы со здоровьем "из-за мнения окружающих" и её отправили в реабилитационный центр, пишет Super.

Видео © Super

Ранее девушка делилась своими переживаниями в "Инстаграме", "Телеграме" и "Тиктоке". Якобы с 12 лет она страдает расстройством пищевого поведения. Сначала Дарья сидела на диетах, потом и вовсе периодически отказывалась от еды. Так, согласно одной из длительных диет, нужно было голодать несколько дней подряд. Дочка футболиста оказалась настолько истощённой, что спала по 15 часов. Также она употребляла слабительные.

Фото © Instagram / dasha.kerzhakova, соцсети

На видео в соцсетях Дарья выглядит очень худой. По её словам, сейчас она весит 50 кг, но собирается похудеть до 45 кг. Кроме того, девушка сменила имидж, явно пристрастившись к чёрному цвету и "хищному" маникюру.

Фото © Instagram / dasha.kerzhakova