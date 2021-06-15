15-летняя дочь Александра Кержакова, изменившаяся до неузнаваемости, попала в рехаб
Дарья — дочка Александра Кержакова от первого брака с Марией Головой. Пара состояла в отношениях с 2005 по 2010 год. Затем у футболиста было ещё два скандальных разрыва, и на этом фоне о девочке почти ничего не было слышно.
Фото © Instagram / dasha.kerzhakova. Скриншот © Super
После развода с первой женой спортсмен продолжал активно общаться с дочкой, однако последнее совместное фото в его инстаграме появилось приблизительно год назад. А сама 15-летняя Дарья в последний раз проявляла активность в соцсетях в мае. Она рассказала, что у неё серьёзные проблемы со здоровьем "из-за мнения окружающих" и её отправили в реабилитационный центр, пишет Super.
Видео © Super
Ранее девушка делилась своими переживаниями в "Инстаграме", "Телеграме" и "Тиктоке". Якобы с 12 лет она страдает расстройством пищевого поведения. Сначала Дарья сидела на диетах, потом и вовсе периодически отказывалась от еды. Так, согласно одной из длительных диет, нужно было голодать несколько дней подряд. Дочка футболиста оказалась настолько истощённой, что спала по 15 часов. Также она употребляла слабительные.
Фото © Instagram / dasha.kerzhakova, соцсети
На видео в соцсетях Дарья выглядит очень худой. По её словам, сейчас она весит 50 кг, но собирается похудеть до 45 кг. Кроме того, девушка сменила имидж, явно пристрастившись к чёрному цвету и "хищному" маникюру.
Фото © Instagram / dasha.kerzhakova
Однако мама Дарьи Мария Голова сообщила противоположную информацию. Экс-супруга футболиста заявила, что дочка здорова и находится дома, а подобные посты выкладывает в соцсети ради популярности. "Это всё хайп. Вы же знаете, как подростки такое пишут. Всё в порядке", — отметила женщина.
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