НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

15-летняя дочь Александра Кержакова, изменившаяся до неузнаваемости, попала в рехаб

Дарья — дочка Александра Кержакова от первого брака с Марией Головой. Пара состояла в отношениях с 2005 по 2010 год. Затем у футболиста было ещё два скандальных разрыва, и на этом фоне о девочке почти ничего не было слышно.

15 июня, 18:19

Фото © Instagram / dasha.kerzhakova. Скриншот © Super

После развода с первой женой спортсмен продолжал активно общаться с дочкой, однако последнее совместное фото в его инстаграме появилось приблизительно год назад. А сама 15-летняя Дарья в последний раз проявляла активность в соцсетях в мае. Она рассказала, что у неё серьёзные проблемы со здоровьем "из-за мнения окружающих" и её отправили в реабилитационный центр, пишет Super.

Видео © Super

Ранее девушка делилась своими переживаниями в "Инстаграме", "Телеграме" и "Тиктоке". Якобы с 12 лет она страдает расстройством пищевого поведения. Сначала Дарья сидела на диетах, потом и вовсе периодически отказывалась от еды. Так, согласно одной из длительных диет, нужно было голодать несколько дней подряд. Дочка футболиста оказалась настолько истощённой, что спала по 15 часов. Также она употребляла слабительные.

Фото © Instagram / dasha.kerzhakova, соцсети

Фото © Instagram / dasha.kerzhakova, соцсети

На видео в соцсетях Дарья выглядит очень худой. По её словам, сейчас она весит 50 кг, но собирается похудеть до 45 кг. Кроме того, девушка сменила имидж, явно пристрастившись к чёрному цвету и "хищному" маникюру.

Фото © Instagram / dasha.kerzhakova

Фото © Instagram / dasha.kerzhakova

Однако мама Дарьи Мария Голова сообщила противоположную информацию. Экс-супруга футболиста заявила, что дочка здорова и находится дома, а подобные посты выкладывает в соцсети ради популярности. "Это всё хайп. Вы же знаете, как подростки такое пишут. Всё в порядке", — отметила женщина.

Появилось видео, как Бузова хотела пафосно уйти после скандала на "Матч ТВ", но опозорилась снова

Появилось видео, как Бузова хотела пафосно уйти после скандала на "Матч ТВ", но опозорилась снова

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Рассказывает гадости про умершего отца": Брата Тюльпановой возмутили её слова про "странную семью"

9 апреля, 01:22

Дочь Гордона Рамзи раскрыла, что дважды подверглась насилию и провела три месяца в психбольнице

28 мая, 07:01

Бойфренд снял, как модель с Украины плачет и зовёт его, свисая с балкона, перед смертельным падением

сегодня в 11:27

"Мы не верим в Бога, мы — атеисты и нигилисты": В Москве тиктокеры надругались над иконой и нарвались на уголовное дело

сегодня в 18:16

"Наглость — украинская дипломатия": Пушков высмеял угрозы Киева в адрес России и США

сегодня в 17:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1