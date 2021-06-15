Лавров похвастался шикарным настроением перед саммитом Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где уже завтра состоится первая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Судя по всему, глава МИД находится в хорошем настроении, даже несмотря на то что самолёт российской делегации час кружил над Женевой из-за лайнера Байдена.

На вопрос корреспондента Лайфа о том, какое настроение у главного дипломата страны перед важными переговорами, Лавров коротко ответил: "Шикарное". После этого министр удалился. Стоит отметить, что глава российского внешнеполитического ведомства не давал более никаких комментариев собравшимся представителям прессы.

Как уже писал Лайф, на встрече Путина и Байдена не предусмотрен рабочий обед. Мероприятие может продлиться около четырёх-пяти часов, отметил представитель Белого дома. По его словам, Путин и Байден начнут свои переговоры в узком кругу — в присутствии переводчиков и глав МИД РФ и Госдепа — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена соответственно. При этом к переговорам позже могут подключиться ещё по пять представителей администраций с каждой стороны. Однако пока не уточняется, о ком именно идёт речь.