Лавров похвастался шикарным настроением перед саммитом Путина и Байдена
Завтра дипломат будет присутствовать на встрече лидеров России и США, с американской стороны на переговоры прибудет Энтони Блинкен.
Лавров с "шикарным" настроением прибыл в Женеву. Видео © LIFE
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где уже завтра состоится первая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Судя по всему, глава МИД находится в хорошем настроении, даже несмотря на то что самолёт российской делегации час кружил над Женевой из-за лайнера Байдена.
На вопрос корреспондента Лайфа о том, какое настроение у главного дипломата страны перед важными переговорами, Лавров коротко ответил: "Шикарное". После этого министр удалился. Стоит отметить, что глава российского внешнеполитического ведомства не давал более никаких комментариев собравшимся представителям прессы.
Как уже писал Лайф, на встрече Путина и Байдена не предусмотрен рабочий обед. Мероприятие может продлиться около четырёх-пяти часов, отметил представитель Белого дома. По его словам, Путин и Байден начнут свои переговоры в узком кругу — в присутствии переводчиков и глав МИД РФ и Госдепа — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена соответственно. При этом к переговорам позже могут подключиться ещё по пять представителей администраций с каждой стороны. Однако пока не уточняется, о ком именно идёт речь.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.
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