НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Впервые за два года стоимость нефти Brent превысила $74 за баррель

В последний раз цена североморского сырья поднималась выше этой отметки в апреле 2019 года.

15 июня, 18:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость барреля нефти Brent выросла до 74,04 доллара, что случилось впервые за два года. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 21:15 мск.

Согласно последней информации лондонской биржи ICE, в 21:23 мск цена на Brent замедлила свой рост и остановилась на отметке $72,02 за баррель.

Аналитик объяснила, что может обрушить курс доллара до 60 рублей

Аналитик объяснила, что может обрушить курс доллара до 60 рублей

Известно, что в последний раз цена сорта Brent превышала 74 доллара за баррель в апреле 2019 года.

Стоимость нефти Brent поднялась выше $73 впервые за два года

Стоимость нефти Brent поднялась выше $73 впервые за два года

Ранее экономисты назвали причину резкого роста цен на нефть. По мнению специалистов, спрос на сырьё до прежних показателей уже не восстановится.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1