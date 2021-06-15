Впервые за два года стоимость нефти Brent превысила $74 за баррель

Стоимость барреля нефти Brent выросла до 74,04 доллара, что случилось впервые за два года. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 21:15 мск.

Согласно последней информации лондонской биржи ICE, в 21:23 мск цена на Brent замедлила свой рост и остановилась на отметке $72,02 за баррель.

Известно, что в последний раз цена сорта Brent превышала 74 доллара за баррель в апреле 2019 года.