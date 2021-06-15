Впервые за два года стоимость нефти Brent превысила $74 за баррель
В последний раз цена североморского сырья поднималась выше этой отметки в апреле 2019 года.
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Стоимость барреля нефти Brent выросла до 74,04 доллара, что случилось впервые за два года. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 21:15 мск.
Согласно последней информации лондонской биржи ICE, в 21:23 мск цена на Brent замедлила свой рост и остановилась на отметке $72,02 за баррель.
Известно, что в последний раз цена сорта Brent превышала 74 доллара за баррель в апреле 2019 года.
Ранее экономисты назвали причину резкого роста цен на нефть. По мнению специалистов, спрос на сырьё до прежних показателей уже не восстановится.
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