Сториз Канделаки о пьяной Бузовой в прямом эфире "Матч ТВ" оказалась фейком

Сегодня в социальных сетях распространился скриншот якобы из сториз инстаграма медиаменеджера Тины Канделаки. На нём от лица журналистки сказано, что Ольга Бузова принимала алкоголь перед прямым эфиром "Матч ТВ". Кроме того, заявлялось, что ведущий телеканала Дмитрий Губерниев, который довёл до слёз инста-диву, за своё хамство якобы отстранён от работы. Как оказалось, данный скрин был фейком. Об этом Канделаки сообщила в своём телеграм-канале.

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"Увидела тут настолько бесстыжий фейк, что посмеялась от души. Проверить подлинность той или иной сториз — вопрос одного звонка или сообщения моим пиарщикам. Да и Интернет, как известно, всё помнит. Если есть желающие посмотреть кеш моего инстаграма — дайте знать. Разумеется, ничего подобного вы там не найдёте", — написала продюсер.

Она отметила, что фейковая публикация появилась в том числе и в телеграм-канале, где "за деньги можно поставить всё что угодно".

"Но в списке есть и те каналы, что до сих пор на дешёвые разводки не велись и чернуху за деньги не ставили", — написала журналистка.

"Ну а хайпиться на истории "Ольга Бузова vs Дмитрий Губерниев" я не рекомендую никому. Виновников найти несложно, как и привлечь их к ответственности за распространение таких фейков", — резюмировала Канделаки, добавив, что для этого "рычаги в нашем законодательстве, слава богу, есть".

Напомним, инцидент случился во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ", куда Бузову пригласили для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Разговор певицы со спортивным комментатором сразу не задался. Губерниев спросил Ольгу о футболе и сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий уточнил у артистки, перестала ли она "пить коньяк по утрам", чем довёл звезду до истерики. Позже комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что надеялся на иронию гостьи. По его словам, он не ожидал, что "невинный вопрос о взаимоотношениях Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы".