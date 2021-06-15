Видео © Instagram / garikkharlamov

Гарик Харламов не смог пройти мимо вспыхнувшей в эфире "Матч ТВ" ссоры между телеведущим Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой. В своём инстаграме юморист опубликовал шуточное видео. Сначала в кадре резко выступает Бузова, спрашивая, почему российская футбольная сборная "зассала перед бельгийцами". Артистка призывает ничего не бояться и "нагнетать". В ответ главный тренер команды Станислав Черчесов благодарит и сообщает, что ждёт певицу на следующем матче 16 июня, передаёт портал "Дни.ру".

Подписчики Харламова оценили видеотворчество юмориста и пустились в бурные обсуждения.

"После МХАТа надо срочно Бузову в сборную брать. Она сможет. Я верю", "Какой футбол, такие и эксперты", "Вот зачем таких "спецов" звать на центральное ТВ? Она уже в каждой бутылке затычка", "Жду уже Бузову в Comedy, и Губерниева пригласите", — написали фолловеры.

Напомним, журналист "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев во время прямого эфира на телеканале довёл до слёз певицу Ольгу Бузову, приглашённую в студию, чтобы обсудить игру нашей сборной на Евро-2020. Губерниев подключился к эфиру по видеосвязи и спросил Бузову о футболе, после чего сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий спросил певицу, перестала ли она "пить коньяк по утрам". После этого вопроса Бузова не смогла сдержать эмоций.