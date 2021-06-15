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"На злобу дня": Харламов поглумился над Бузовой, разрыдавшейся во время перепалки с Губерниевым

Подписчики по достоинству оценили пост юмориста с шуточным видеороликом, набравшим свыше 2,6 млн просмотров, и пустились в бурные обсуждения.

15 июня, 19:30

Фото © Instagram / garikkharlamov

Видео © Instagram / garikkharlamov

Гарик Харламов не смог пройти мимо вспыхнувшей в эфире "Матч ТВ" ссоры между телеведущим Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой. В своём инстаграме юморист опубликовал шуточное видео. Сначала в кадре резко выступает Бузова, спрашивая, почему российская футбольная сборная "зассала перед бельгийцами". Артистка призывает ничего не бояться и "нагнетать". В ответ главный тренер команды Станислав Черчесов благодарит и сообщает, что ждёт певицу на следующем матче 16 июня, передаёт портал "Дни.ру".

Подписчики Харламова оценили видеотворчество юмориста и пустились в бурные обсуждения.

"Сама должна вымаливать прощение на коленях": Соловьёв встал на защиту Губерниева в конфликте с Бузовой

"Сама должна вымаливать прощение на коленях": Соловьёв встал на защиту Губерниева в конфликте с Бузовой

"После МХАТа надо срочно Бузову в сборную брать. Она сможет. Я верю", "Какой футбол, такие и эксперты", "Вот зачем таких "спецов" звать на центральное ТВ? Она уже в каждой бутылке затычка", "Жду уже Бузову в Comedy, и Губерниева пригласите", — написали фолловеры.

"Прокололась по полной программе": Физиономист назвала причины истерики Бузовой после вопроса Губерниева о коньяке

"Прокололась по полной программе": Физиономист назвала причины истерики Бузовой после вопроса Губерниева о коньяке

Напомним, журналист "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев во время прямого эфира на телеканале довёл до слёз певицу Ольгу Бузову, приглашённую в студию, чтобы обсудить игру нашей сборной на Евро-2020. Губерниев подключился к эфиру по видеосвязи и спросил Бузову о футболе, после чего сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий спросил певицу, перестала ли она "пить коньяк по утрам". После этого вопроса Бузова не смогла сдержать эмоций.

"Захотел привлечь внимание": Мария Погребняк назвала "дешёвой провокацией" поведение Губерниева в прямом эфире с Бузовой

"Захотел привлечь внимание": Мария Погребняк назвала "дешёвой провокацией" поведение Губерниева в прямом эфире с Бузовой

Ольга Бузова — в прошлом участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2", актриса, которая снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов. А ещё она писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Её аккаунт в "Инстаграме" — один из самых популярных в российском сегменте. Подробнее о биографии, творчестве и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.

"Красивых девушек пускать в раздевалку не будем": Черчесов заявил, что не смотрел конфликт Губерниева и Бузовой

"Красивых девушек пускать в раздевалку не будем": Черчесов заявил, что не смотрел конфликт Губерниева и Бузовой

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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