Откуда появился новый штамм?

Правительство Индии подтвердило появление индийского штамма в марте 2021 года. По данным ВОЗ, он смог "просочиться" в 50 стран, в том числе в Россию. В Роспотребнадзоре назвали свойственные для индийского штамма CoViD симптомы: частые боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и возможная потеря слуха. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, индийские медики и учёные зафиксировали, что у пациентов с этим штаммом чаще встречаются микротромбозы нижних конечностей (закупорка сосудов), из-за которых пальцы на ногах могут даже ампутировать. А вот "традиционные" для коронавируса лихорадка, кашель и потеря обоняния встречаются реже.







Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов пояснил, что если штамм вируса называют "индийским", то вряд ли картина будет отличаться от того, что происходило в Индии.

Говорить о том, что в Индии были какие-то глобальные отличия в течении болезни, не стоит. Там ситуация была сложная с точки зрения контроля. Публикаций и сообщений, что штамм вируса в этой стране как-то категорически отличается от всех остальных, я не встречал. Заразность выше или ниже обычных уровней зависит от того, какие меры принимать Денис Колбасов Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии

По одной из версий, вирус мог мутировать в организмах бездомных — долгое отсутствие лечения и даже плановой (и профилактической) медицинской помощи спровоцировало быстрое распространение болезни и её изменение.

Что с ним не так?

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Для тех, кто вакцинировался, есть плохие новости. Замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил: две мутации индийского штамма существенно снижают активность сывороток у вакцинированных и переболевших. Говоря простым языком — против индийского штамма вакцина работает меньше, и ревакцинацию, возможно, придётся проводить не через год, а через полгода или даже раньше. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что схемы лечения при заражении этим штаммом могут быть скорректированы.



Российские вирусологи работают над новым штаммом ещё с мая и, скорее всего, антидот для новой мутации придумают. Но именно индийский штамм может спровоцировать третью волну коронавируса по всему миру. Индийский штамм коронавируса уже обнаружили в США, Великобритании и России. Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов ещё в мае сообщал, что в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области были выявлены варианты индийского штамма CoViD-19.

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Пока учёные заняты разгадкой секрета новой мутации, миллионы людей могут и не подозревать, что заражены. Симптомы у нового штамма больше похожи на ОРВИ: сильный насморк, головная боль. Британские вирусологи и генетики отмечают, что поначалу болезнь развивается как обычный грипп и может "усыплять" бдительность заражённого — не проявлять классических симптомов, например потерю вкуса или обоняния. У молодых и активных людей с хорошим иммунитетом новый штамм CoViD-19 может проявляться как "лёгкое недомогание", которое большинство предпочтёт перенести "на ногах". Британские специалисты отмечают, что основные симптомы могут проявиться гораздо позже или не проявиться вообще — поведение коронавируса до конца не изучено, и сделать однозначный вывод о его активности пока не может никто.

Новый штамм оказался коварнее — в Великобритании он поражает молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. Британская Telegraph отмечает, что против новой мутации частично бессильными оказались зарубежные вакцины — до трети умерших британцев были привиты зарубежными компонентами.

Особо опасный штамм

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что за полтора года пандемии болезнь "изменила лицо", а лечить пациентов стало тяжелее. Пациентам с подтверждённой ПЦР коронавирусной инфекцией, по словам главврача, уже не помогают выработанные ранее методы лечения. Преодолеть этот замкнутый круг, по словам Проценко, без вакцинации невозможно.



Первый шаг к лечению болезни — это вакцина "Спутник V". Его уже "натравили" на новый штамм вируса. В РФПИ сообщили, что российская вакцина более эффективна против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина в мире.

BREAKING | RDIF: “#SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal.” pic.twitter.com/XrwnGNhiNE — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 15, 2021