НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Индийский мутант: Что известно о самом опасном штамме коронавируса

Как он появился и какие последствия может спровоцировать, учёные пока не знают

15 июня, 21:40
<p>Фото © Satish Bate / Hindustan Times via Getty Images</p>

Фото © Satish Bate / Hindustan Times via Getty Images

Откуда появился новый штамм?

Правительство Индии подтвердило появление индийского штамма в марте 2021 года. По данным ВОЗ, он смог "просочиться" в 50 стран, в том числе в Россию. В Роспотребнадзоре назвали свойственные для индийского штамма CoViD симптомы: частые боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и возможная потеря слуха. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, индийские медики и учёные зафиксировали, что у пациентов с этим штаммом чаще встречаются микротромбозы нижних конечностей (закупорка сосудов), из-за которых пальцы на ногах могут даже ампутировать. А вот "традиционные" для коронавируса лихорадка, кашель и потеря обоняния встречаются реже.


Страшнее цитокинового шторма: что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить

Страшнее цитокинового шторма: что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов пояснил, что если штамм вируса называют "индийским", то вряд ли картина будет отличаться от того, что происходило в Индии.

Говорить о том, что в Индии были какие-то глобальные отличия в течении болезни, не стоит. Там ситуация была сложная с точки зрения контроля. Публикаций и сообщений, что штамм вируса в этой стране как-то категорически отличается от всех остальных, я не встречал. Заразность выше или ниже обычных уровней зависит от того, какие меры принимать

Денис Колбасов

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии

<p>Говорить о том, что в Индии были какие-то глобальные отличия в течении болезни, не стоит. Там ситуация была сложная с точки зрения контроля. Публикаций и сообщений, что штамм вируса в этой стране как-то категорически отличается от всех остальных, я не встречал. Заразность выше или ниже обычных уровней зависит от того, какие меры принимать</p>
<p>Говорить о том, что в Индии были какие-то глобальные отличия в течении болезни, не стоит. Там ситуация была сложная с точки зрения контроля. Публикаций и сообщений, что штамм вируса в этой стране как-то категорически отличается от всех остальных, я не встречал. Заразность выше или ниже обычных уровней зависит от того, какие меры принимать</p>

По одной из версий, вирус мог мутировать в организмах бездомных — долгое отсутствие лечения и даже плановой (и профилактической) медицинской помощи спровоцировало быстрое распространение болезни и её изменение.

Что с ним не так?

Фото © Arvind Yadav / Hindustan Times via Getty Images

Фото © Arvind Yadav / Hindustan Times via Getty Images

Для тех, кто вакцинировался, есть плохие новости. Замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил: две мутации индийского штамма существенно снижают активность сывороток у вакцинированных и переболевших. Говоря простым языком — против индийского штамма вакцина работает меньше, и ревакцинацию, возможно, придётся проводить не через год, а через полгода или даже раньше. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что схемы лечения при заражении этим штаммом могут быть скорректированы.

Страшнее ядерной войны. Почему коронавирус считают оружием массового поражения

Страшнее ядерной войны. Почему коронавирус считают оружием массового поражения

Российские вирусологи работают над новым штаммом ещё с мая и, скорее всего, антидот для новой мутации придумают. Но именно индийский штамм может спровоцировать третью волну коронавируса по всему миру. Индийский штамм коронавируса уже обнаружили в США, Великобритании и России. Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов ещё в мае сообщал, что в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области были выявлены варианты индийского штамма CoViD-19.

Фото © ТАСC / Пётр Ковалёв

Фото © ТАСC / Пётр Ковалёв

Пока учёные заняты разгадкой секрета новой мутации, миллионы людей могут и не подозревать, что заражены. Симптомы у нового штамма больше похожи на ОРВИ: сильный насморк, головная боль. Британские вирусологи и генетики отмечают, что поначалу болезнь развивается как обычный грипп и может "усыплять" бдительность заражённого — не проявлять классических симптомов, например потерю вкуса или обоняния. У молодых и активных людей с хорошим иммунитетом новый штамм CoViD-19 может проявляться как "лёгкое недомогание", которое большинство предпочтёт перенести "на ногах". Британские специалисты отмечают, что основные симптомы могут проявиться гораздо позже или не проявиться вообще — поведение коронавируса до конца не изучено, и сделать однозначный вывод о его активности пока не может никто.

Бесплодие и давление. Как коронавирус меняет здоровье человека

Бесплодие и давление. Как коронавирус меняет здоровье человека

Новый штамм оказался коварнее — в Великобритании он поражает молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. Британская Telegraph отмечает, что против новой мутации частично бессильными оказались зарубежные вакцины — до трети умерших британцев были привиты зарубежными компонентами.

Особо опасный штамм

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что за полтора года пандемии болезнь "изменила лицо", а лечить пациентов стало тяжелее. Пациентам с подтверждённой ПЦР коронавирусной инфекцией, по словам главврача, уже не помогают выработанные ранее методы лечения. Преодолеть этот замкнутый круг, по словам Проценко, без вакцинации невозможно.

Первый шаг к лечению болезни — это вакцина "Спутник V". Его уже "натравили" на новый штамм вируса. В РФПИ сообщили, что российская вакцина более эффективна против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина в мире.

По словам учёных, появление индийского штамма из-за "симптомов ОРВИ" пропустило большинство стран — вирус не так заметно бьёт по организму, и его сложно выявить во время первичных тестов.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1