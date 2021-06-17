Мурашко: За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на треть
Несколько тысяч человек находятся в реанимационных отделениях, а в больницах остаётся всё меньше свободных коек.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
В России за последнюю неделю почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших", — сказал он на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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По словам министра, наибольший прирост заболевших в последнее время фиксируется среди населения в возрасте от 30 до 40 лет. Вместе с тем растёт и в целом число госпитализаций, добавил Мурашко. За последнее время их количество выросло более чем на 30%.
"Рост госпитализаций составил 32,5%. <...> Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более трёх тысяч человек", — сказал глава Минздрава.
По его словам, российской системе здравоохранения удалось увеличить число больничных коек с 102 тысяч до 127 тысяч. И, даже несмотря на это, свободными из них на сегодняшний день остаются всего 16%, подчеркнул Мурашко.
Лайф писал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.
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