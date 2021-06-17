НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко: За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на треть

Несколько тысяч человек находятся в реанимационных отделениях, а в больницах остаётся всё меньше свободных коек.

17 июня, 15:48
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В России за последнюю неделю почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших", — сказал он на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве

Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве

По словам министра, наибольший прирост заболевших в последнее время фиксируется среди населения в возрасте от 30 до 40 лет. Вместе с тем растёт и в целом число госпитализаций, добавил Мурашко. За последнее время их количество выросло более чем на 30%.

"Рост госпитализаций составил 32,5%. <...> Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более трёх тысяч человек", — сказал глава Минздрава.

По его словам, российской системе здравоохранения удалось увеличить число больничных коек с 102 тысяч до 127 тысяч. И, даже несмотря на это, свободными из них на сегодняшний день остаются всего 16%, подчеркнул Мурашко.

Лайф писал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Попова рассказала, россияне какого возраста чаще всего заражаются ковидом

сегодня в 16:09

Мурашко назвал два региона, где великолепно развивается ситуация с вакцинацией от ковида

10 июня, 19:21

Депутат Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

сегодня в 15:49

В Роспотребнадзоре назвали регионы с наиболее высокими темпами заболеваемости

сегодня в 16:06

Попова перевела Роспотребнадзор на круглосуточный режим работы из-за роста случаев ковида

сегодня в 15:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1