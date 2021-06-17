Мурашко: За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на треть

В России за последнюю неделю почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших", — сказал он на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, наибольший прирост заболевших в последнее время фиксируется среди населения в возрасте от 30 до 40 лет. Вместе с тем растёт и в целом число госпитализаций, добавил Мурашко. За последнее время их количество выросло более чем на 30%.

"Рост госпитализаций составил 32,5%. <...> Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более трёх тысяч человек", — сказал глава Минздрава.

По его словам, российской системе здравоохранения удалось увеличить число больничных коек с 102 тысяч до 127 тысяч. И, даже несмотря на это, свободными из них на сегодняшний день остаются всего 16%, подчеркнул Мурашко.