Мишустин оценил решение ряда регионов об обязательной вакцинации от ковида

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от ковида для работников некоторых сфер позволит защитить людей, а также не приостанавливать работу предприятий.

"Сейчас не только в Москве, но и во многих регионах — Московской, Кемеровской областях, на Сахалине — принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определённых сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий", — отметил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.