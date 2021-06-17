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Мишустин оценил решение ряда регионов об обязательной вакцинации от ковида

При этом премьер-министр назвал важным нарастить темпы прививочной кампании и не допустить распространения новых штаммов.

17 июня, 15:47

Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от ковида для работников некоторых сфер позволит защитить людей, а также не приостанавливать работу предприятий.

"Сейчас не только в Москве, но и во многих регионах — Московской, Кемеровской областях, на Сахалине — принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определённых сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий", — отметил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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При этом он назвал важным нарастить темпы вакцинации и не допустить распространения новых штаммов. Мишустин подчеркнул, что россияне должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и где можно сделать прививки.

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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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