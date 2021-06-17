В Челябинской области из-за молнии загорелся цех птицефабрики на площади четыре тысячи квадратов

В Челябинской области из-за молнии загорелся цех птицефабрики. Видео © VK

В посёлке Рощино Челябинской области начался масштабный пожар на птицефабрике, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

"Происходит горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров", — уточнили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщают очевидцы, горит цех птицефабрики "Равис", которая принадлежит бывшему вице-губернатору региона Андрею Косилову. Он же уточнил Znak.com, что причиной возгорания стала молния, ударившая в птичник. К тушению пожара привлечено 83 человека и 26 единиц техники.