В Челябинской области из-за молнии загорелся цех птицефабрики на площади четыре тысячи квадратов
Предприятие принадлежит бывшему вице-губернатору региона Андрею Косилову, пострадавших, предварительно, нет.
В Челябинской области из-за молнии загорелся цех птицефабрики. Видео © VK
В посёлке Рощино Челябинской области начался масштабный пожар на птицефабрике, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.
"Происходит горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров", — уточнили в МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщают очевидцы, горит цех птицефабрики "Равис", которая принадлежит бывшему вице-губернатору региона Андрею Косилову. Он же уточнил Znak.com, что причиной возгорания стала молния, ударившая в птичник. К тушению пожара привлечено 83 человека и 26 единиц техники.
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