Успела написать маме СМС: В Нижнем Новгороде американская студентка села в машину к незнакомцу и бесследно исчезла
Всё произошло ещё 15 июня, после чего женщина перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Фото © Соцсети
В Нижнем Новгороде ищут американскую студентку, которая уехала на машине с незнакомцем. Видео © LIFE
В Нижнем Новгороде третий день ищут американку Сироу Кэтрин Илэйн, которая переехала в Россию три года назад. Она не выходит на связь с 15 июня, а перед исчезновением написала матери сообщение, что едет в машине с незнакомцем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Кэтрин проживает в городе Боре и учится на адвоката в магистратуре ННГУ имени Лобачевского. После того как она написала матери сообщение, 34-летняя женщина перестала выходить на связь. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Следственным отделом с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения иностранной гражданки возбуждено уголовное дело", — сказано на сайте ведомства.
Фото © VK / ПСО ВОЛОНТЕР НН
Как рассказал Лайфу один из волонтёров, сейчас идут поиски пропавшей, в которых также участвуют оперативники. На момент пропажи она была одета в чёрную футболку, тёмные бриджи и чёрные туфли. Среди особых примет девушки — татуировки на руках и ногах. Также она плохо говорит по-русски. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье школьницы сбежали от родителей, чтобы попутешествовать. Девочкам, очевидно, надоела жизнь в посёлке, и для начала они отправились в краевой центр, где и были пойманы.
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