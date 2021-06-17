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Успела написать маме СМС: В Нижнем Новгороде американская студентка села в машину к незнакомцу и бесследно исчезла

Всё произошло ещё 15 июня, после чего женщина перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

17 июня, 15:11

Фото © Соцсети

В Нижнем Новгороде ищут американскую студентку, которая уехала на машине с незнакомцем. Видео © LIFE

В Нижнем Новгороде третий день ищут американку Сироу Кэтрин Илэйн, которая переехала в Россию три года назад. Она не выходит на связь с 15 июня, а перед исчезновением написала матери сообщение, что едет в машине с незнакомцем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Кэтрин проживает в городе Боре и учится на адвоката в магистратуре ННГУ имени Лобачевского. После того как она написала матери сообщение, 34-летняя женщина перестала выходить на связь. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Следственным отделом с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения иностранной гражданки возбуждено уголовное дело", — сказано на сайте ведомства.

Фото © VK / ПСО ВОЛОНТЕР НН

Фото © VK / ПСО ВОЛОНТЕР НН

Как рассказал Лайфу один из волонтёров, сейчас идут поиски пропавшей, в которых также участвуют оперативники. На момент пропажи она была одета в чёрную футболку, тёмные бриджи и чёрные туфли. Среди особых примет девушки — татуировки на руках и ногах. Также она плохо говорит по-русски. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели для установления всех обстоятельств случившегося.

В Приморье нашли тела супругов, загадочно пропавших во время отдыха

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Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье школьницы сбежали от родителей, чтобы попутешествовать. Девочкам, очевидно, надоела жизнь в посёлке, и для начала они отправились в краевой центр, где и были пойманы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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