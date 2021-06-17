В Нижнем Новгороде ищут американскую студентку, которая уехала на машине с незнакомцем. Видео © LIFE

В Нижнем Новгороде третий день ищут американку Сироу Кэтрин Илэйн, которая переехала в Россию три года назад. Она не выходит на связь с 15 июня, а перед исчезновением написала матери сообщение, что едет в машине с незнакомцем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Кэтрин проживает в городе Боре и учится на адвоката в магистратуре ННГУ имени Лобачевского. После того как она написала матери сообщение, 34-летняя женщина перестала выходить на связь. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Следственным отделом с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения иностранной гражданки возбуждено уголовное дело", — сказано на сайте ведомства.

Фото © VK / ПСО ВОЛОНТЕР НН

Как рассказал Лайфу один из волонтёров, сейчас идут поиски пропавшей, в которых также участвуют оперативники. На момент пропажи она была одета в чёрную футболку, тёмные бриджи и чёрные туфли. Среди особых примет девушки — татуировки на руках и ногах. Также она плохо говорит по-русски. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели для установления всех обстоятельств случившегося.