В Приморье нашли тела супругов, загадочно пропавших во время отдыха

В Приморском крае на озере Ханка нашли тела мужа и жены, которые пропали без вести во время отдыха. Как сообщили в региональном СУ СКР, ран на телах не обнаружено.

"Тела мужчины и женщины прибило к берегу острова на озере Ханка недалеко от того места, где была найдена резиновая лодка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия", — отметили в ведомстве.