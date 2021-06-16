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В Приморье нашли тела супругов, загадочно пропавших во время отдыха

Полицейский чудом успел спасти только трёхлетнего мальчика — ребёнок чуть не замёрз насмерть. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

16 июня, 03:38
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Фото © Instagram / sledcomprim

В Приморском крае на озере Ханка нашли тела мужа и жены, которые пропали без вести во время отдыха. Как сообщили в региональном СУ СКР, ран на телах не обнаружено.

"Тела мужчины и женщины прибило к берегу острова на озере Ханка недалеко от того места, где была найдена резиновая лодка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия", — отметили в ведомстве.

Семейная пара с ребёнком пропала на озере в Приморье, малыша нашли в тяжёлом состоянии

Семейная пара с ребёнком пропала на озере в Приморье, малыша нашли в тяжёлом состоянии

Напомним, на берегу был найден лагерь семьи: палатка, незапертый автомобиль, личные вещи. Затем была обнаружена надувная лодка с оторванным мотором. По предварительным данным, она при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие муж и жена не смогли удержаться и упали в воду. Полицейский спас только едва не замёрзшего насмерть трёхлетнего мальчика. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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