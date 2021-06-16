В Приморье нашли тела супругов, загадочно пропавших во время отдыха
Полицейский чудом успел спасти только трёхлетнего мальчика — ребёнок чуть не замёрз насмерть. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
Фото © Instagram / sledcomprim
В Приморском крае на озере Ханка нашли тела мужа и жены, которые пропали без вести во время отдыха. Как сообщили в региональном СУ СКР, ран на телах не обнаружено.
"Тела мужчины и женщины прибило к берегу острова на озере Ханка недалеко от того места, где была найдена резиновая лодка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия", — отметили в ведомстве.
Напомним, на берегу был найден лагерь семьи: палатка, незапертый автомобиль, личные вещи. Затем была обнаружена надувная лодка с оторванным мотором. По предварительным данным, она при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие муж и жена не смогли удержаться и упали в воду. Полицейский спас только едва не замёрзшего насмерть трёхлетнего мальчика. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
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