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Цена на дизтопливо достигла исторического максимума

Только с начала мая биржевые цены на солярку выросли на 5%.

16 июня, 03:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ермохин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Цена дизельного топлива на бирже достигла исторического максимума. Сейчас его стоимость составляет 52,6 тысячи рублей за тонну. Специалисты связывают это с ростом цен в Евросоюзе.

"Это является максимумом за всю историю торгов. Привлекательность экспорта дизтоплива повысилась вследствие роста котировок в Северо-Западной Европе до максимальных значений с начала 2020 года", — передаёт "Коммерсант" слова редактора издания "Argus. Моторное топливо России" международного ценового агентства Argus Дмитрия Гончаренко.

Участники рынка уже начали высказывать опасения, что это может привести к росту цен на топливо в России, а также к подорожанию других товаров. Компании попросту будут вынуждены повышать тарифы на перевозки.

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Отметим, что к концу мая средняя цена на АИ-95 достигла 50 рублей за литр, а уже летом она может преодолеть другой рубеж. Автомобилисты и бизнесмены забили тревогу. Лайф выяснил, почему дорожает бензин и сколько будет стоить топливо в июне.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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