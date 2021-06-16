Цена на дизтопливо достигла исторического максимума
Только с начала мая биржевые цены на солярку выросли на 5%.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Цена дизельного топлива на бирже достигла исторического максимума. Сейчас его стоимость составляет 52,6 тысячи рублей за тонну. Специалисты связывают это с ростом цен в Евросоюзе.
"Это является максимумом за всю историю торгов. Привлекательность экспорта дизтоплива повысилась вследствие роста котировок в Северо-Западной Европе до максимальных значений с начала 2020 года", — передаёт "Коммерсант" слова редактора издания "Argus. Моторное топливо России" международного ценового агентства Argus Дмитрия Гончаренко.
Участники рынка уже начали высказывать опасения, что это может привести к росту цен на топливо в России, а также к подорожанию других товаров. Компании попросту будут вынуждены повышать тарифы на перевозки.
Отметим, что к концу мая средняя цена на АИ-95 достигла 50 рублей за литр, а уже летом она может преодолеть другой рубеж. Автомобилисты и бизнесмены забили тревогу. Лайф выяснил, почему дорожает бензин и сколько будет стоить топливо в июне.
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