Цена на дизтопливо достигла исторического максимума

Цена дизельного топлива на бирже достигла исторического максимума. Сейчас его стоимость составляет 52,6 тысячи рублей за тонну. Специалисты связывают это с ростом цен в Евросоюзе.

"Это является максимумом за всю историю торгов. Привлекательность экспорта дизтоплива повысилась вследствие роста котировок в Северо-Западной Европе до максимальных значений с начала 2020 года", — передаёт "Коммерсант" слова редактора издания "Argus. Моторное топливо России" международного ценового агентства Argus Дмитрия Гончаренко.

Участники рынка уже начали высказывать опасения, что это может привести к росту цен на топливо в России, а также к подорожанию других товаров. Компании попросту будут вынуждены повышать тарифы на перевозки.