Минтруд предложил назначать пенсию автоматически при одном условии
От граждан потребуется электронное заявление, а все необходимые документы ведомства будут собирать сами через общие системы.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением автоматически начислять пенсию россиянам в случае их обращения через портал "Госуслуги". Подготовленный ведомством документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", — пояснили в министерстве.
Предполагается, что пенсию будут назначать на основании данных, полученных из сведений индивидуального учёта граждан, из федеральных государственных информационных систем.
Но может быть введено и одно ограничение: такой схемой смогут пользоваться лишь граждане, которым не приходилось работать за границей. Также обязательным условием автоматического назначения пенсии станет согласие гражданина на это.
Ранее финансист рассказал, с каким доходом можно самому накопить на пенсию. В подавляющем большинстве случаев способ один — регулярно откладывать часть денег и инвестировать их, причём начать это делать нужно как можно раньше.
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