Минтруд предложил назначать пенсию автоматически при одном условии

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением автоматически начислять пенсию россиянам в случае их обращения через портал "Госуслуги". Подготовленный ведомством документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", — пояснили в министерстве.

Предполагается, что пенсию будут назначать на основании данных, полученных из сведений индивидуального учёта граждан, из федеральных государственных информационных систем.

Но может быть введено и одно ограничение: такой схемой смогут пользоваться лишь граждане, которым не приходилось работать за границей. Также обязательным условием автоматического назначения пенсии станет согласие гражданина на это.