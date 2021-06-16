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Минтруд предложил назначать пенсию автоматически при одном условии

От граждан потребуется электронное заявление, а все необходимые документы ведомства будут собирать сами через общие системы.

16 июня, 02:57
<p>Фото © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением автоматически начислять пенсию россиянам в случае их обращения через портал "Госуслуги". Подготовленный ведомством документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", — пояснили в министерстве.

Предполагается, что пенсию будут назначать на основании данных, полученных из сведений индивидуального учёта граждан, из федеральных государственных информационных систем.

Названы категории пенсионеров, получающие самую большую пенсию в России

Названы категории пенсионеров, получающие самую большую пенсию в России

Но может быть введено и одно ограничение: такой схемой смогут пользоваться лишь граждане, которым не приходилось работать за границей. Также обязательным условием автоматического назначения пенсии станет согласие гражданина на это.

Ранее финансист рассказал, с каким доходом можно самому накопить на пенсию. В подавляющем большинстве случаев способ один — регулярно откладывать часть денег и инвестировать их, причём начать это делать нужно как можно раньше.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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