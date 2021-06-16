Во Владивостоке водитель распылил газ в лицо 92-летней пенсионерке. Видео © ОГИБДД УМВД по региону.

Во Владивостоке автомобилист прыснул из газового баллончика в 92-летнюю бабушку, которая находилась в салоне другой машины. Водители поругались на остановке перед светофором из-за того, что до этого злоумышленник подрезал автомобиль внука пожилой пассажирки, едва не спровоцировав ДТП. От боли и испуга женщина потеряла сознание.

"Я почти век прожила, но таких слов не слышала. У меня даже сейчас при воспоминании сердце болит. Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, ПДД не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество", — передаёт слова потерпевшей пресс-служба УМВД РФ по региону.

Пока вызывали скорую и полицию, обидчика из виду потеряли, но на место инцидента подъехал капитан полиции Алексей Фомин. Он посоветовал водителю фиксировать место происшествия и сделать фотографии, а сам срочно повёз пострадавшую в больницу, где ей промыли глаза и оказали медпомощь. Об этом случае никто бы, вероятно, и не узнал, если бы Любовь Анатольевна не отправилась на поиски своего спасителя. Искала она "капитана Алексея". Нашла и отблагодарила тёплыми словами.