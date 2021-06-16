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Подорвали две машины: Мощный взрыв на военной базе в Колумбии оказался терактом

Пострадало более тридцати человек. Власти страны возлагают ответственность за это на леворадикальных повстанцев.

16 июня, 01:50

Мощный взрыв на военной базе в Колумбии оказался терактом. Видео © Соцсети

В Колумбии на территории военной базы в Кукуте были подорваны два автомобиля со взрывчаткой. 36 человек получили ранения. Власти считают, что это был теракт, а стоит за ним леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО).

"Первоначальная версия заключается в том, что за этим безумным актом стоит АНО", — заявил министр национальной обороны Диего Молано.

В Колумбии прогремел мощный взрыв в военной части

В Колумбии прогремел мощный взрыв в военной части

Президент Колумбии Иван Дуке решил отправиться в Кукуту, чтобы провести совещания с представителями правоохранительных органов и властями города.

Ранее Лайф рассказывал, что мощный пожар уничтожил десять автомобилей в хабаровском автосервисе. Тушение огня осложняло наличие внутри баллонов с взрывоопасными веществами. Пожар потушили лишь спустя два часа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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