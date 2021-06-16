Мощный взрыв на военной базе в Колумбии оказался терактом. Видео © Соцсети

В Колумбии на территории военной базы в Кукуте были подорваны два автомобиля со взрывчаткой. 36 человек получили ранения. Власти считают, что это был теракт, а стоит за ним леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО).

"Первоначальная версия заключается в том, что за этим безумным актом стоит АНО", — заявил министр национальной обороны Диего Молано.

Президент Колумбии Иван Дуке решил отправиться в Кукуту, чтобы провести совещания с представителями правоохранительных органов и властями города.